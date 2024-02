Fritz verrät: Darum plant Werder noch immer zweigleisig

IMAGO/Steinbrenner

Clemens Fritz ist Lizenzspieler-Leiter bei Werder Bremen

Vier Siege in 2024, dazu Tabellenplatz sieben in der Bundesliga: Für Werder Bremen könnte es in der Rückrunde fast nicht besser laufen, sogar der Europapokal scheint plötzlich möglich. Trotzdem planen die Hansestädter noch immer zweigleisig.

Warum das so ist, verriet Lizenzspieler-Leiter Clemens Fritz nun gegenüber der "Bild". Auf die Nachfrage der Zeitung, ob Werder Bremen auch die Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt habe, meinte der ehemalige Nationalspieler bestimmt: "Ja klar!"

Auch nach der jüngsten Erfolgsserie, die ihren Startschuss beim 1:0-Auswärtssieg beim FC Bayern vor einem Monat fand, will der Profi-Boss der Bremer nicht zu blauäugig an die gegenwärtige Konstellation herangehen, die auf den ersten Blick überaus komfortabel für Werder erscheint.

Der Aufsteiger des vorletzten Jahres führte als Tabellensiebter das breite Tabellenmittelfeld der Bundesliga an, könnte sich auf diesem Platz unter Umständen sogar für die Conference League qualifizieren.

Der Relegationsplatz, der aktuell vom 1. FC Köln eingenommen wird, ist hingegen schon 13 Punkte entfernt, die Weichen in Richtung Klassenerhalt sind eindeutig gestellt.

Werder hat am Samstag Darmstadt 98 zu Gast

Trotzdem wollen die Werder-Verantwortlichen nichts dem Zufall überlassen, wie Clemens Fritz in der "Bild" weiter erklärte: "Beispiel Trainingslager. Wenn du in der zweiten Liga spielst, geht alles ein bisschen früher los. Wir haben unser Trainingslager jetzt für die erste Liga geplant, aber natürlich muss man eine Möglichkeit für einen früheren Termin behalten, sollte der Worst Case eintreten."

Derzeit arbeiten die Hansestädter mit Hochdruck daran, dass dieser Worst Case" abgewendet wird und Werder entspannt für die Bundesliga-Saison 2024/2025 planen kann. Am kommenden Samstag steht um 15:30 Uhr das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an, danach geht es auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim weiter.