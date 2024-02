Schalke-Zoff um Sportdirektor Wilmots enthüllt

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Marc Wilmots ist Sportdirektor beim FC Schalke 04

Die ersten Wochen von Marc Wilmots als Sportdirektor beim FC Schalke 04 verliefen alles andere als geräuschlos. Einem Medienbericht zufolge machte sich zuletzt Ärger unter den Verantwortlichen breit. Zudem sollen Vorwürfe aus dem Mannschaftskreis gegen den 54-Jährigen erhoben worden sein.

Zwischen Sportdirektor Marc Wilmots und weiteren sportlichen Verantwortlichen beim FC Schalke 04 hat es nach Angaben von "Sport Bild" bereits erste Misstöne gegeben. Es soll intern "bereits laut geworden sein", heißt es in der neuesten Ausgabe des Sportblattes.

Der Belgier habe im Zuge jener Diskussion zugleich angeblich gesagt, dass man die Aufgaben notfalls ohne ihn erledigen müsse. Von "Sport Bild" darauf angesprochen, entgegnete der "Eurofighter" von 1997, man werde Diskussionen auf Schalke lediglich "intern" führen. Worum es genau ging, ist nicht bekannt.

FC Schalke 04: Vorwürfe aus der Kabine?

Dafür sollen mittlerweile einige Spieler konkrete Vorwürfe gegen den Sportdirektor erhoben haben. Wilmots zähle zu den Hauptthemen unter den S04-Profis.

Aus Kabinenkreisen will "Sport Bild" erfahren haben, dass Wilmots' Ton als extrem harsch wahrgenommen werde. Zudem spreche er mit Cheftrainer Karel Geraerts häufig Französisch oder Flämisch, sodass Unbeteiligte das Gespräch nicht folgen könnten.

"Diese Frage beinhaltet eine Unterstellung: nämlich, dass wir absichtlich Französisch oder Flämisch sprechen, damit andere uns nicht verstehen. Das ist Quatsch", wehrte sich Wilmots: "Wenn ich eins zu eins mit jemandem rede, mache ich das in der Sprache, die für beide am besten passt. Wenn es aber relevante Informationen für die Gruppe sind, sprechen wir so, dass es alle verstehen."

Dennoch ist das Thema Kommunikation offenbar ein zentrales auf Schalke. Schon bei seiner Vorstellung im Trainingslager in Portugal soll es zu Verwunderung und Unverständnis gekommen sein, da Wilmots bei seiner Begrüßung zunächst den Betreuerstab aus den Raum gebeten hatte. Zurück im Saal blieben nur Geraerts, Vorstandschef Matthias Tillmann und die Mannschaft.

Auch dafür hat Wilmots eine Erklärung: "Ich habe zuerst mit den Spielern sprechen wollen, mit dem Staf gab es in der Folge ein separates Gespräch. Das Ziel war es, einige Botschaften direkt an die Mannschaft zu richten. Bei dem Gespräch mit der Mannschaft war natürlich Karel Geraerts als Cheftrainer mit dabei, genauso wie unser Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann."