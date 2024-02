Verwirrung um angeblichen Trainer-Kandidat des FC Bayern

IMAGO/Mike Egerton

Ole Gunnar Solskjær zum FC Bayern? Wohl eher nicht

Der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel trennen sich am Saisonende. Aktuell ranken sich zahlreiche Gerüchte bezüglich möglicher Nachfolger. Eine Personalie ist an der Säbener Straße aber wohl nicht so heiß, wie bislang angenommen.

Laut "Bild" hat es beim FC Bayern "keine Kontaktaufnahme" zu Ole Gunnar Solskjær gegeben. Der Norweger sei demzufolge auch kein Kandidat für das Traineramt in München.

"Sky" hatte Solskjær zuletzt als mögliche Interimslösung für den deutschen Rekordmeister genannt, sollte es mit Tuchel doch nicht bis zum Sommer weitergehen.

Der 50-Jährige ist seit seinem Aus bei Manchester United im November 2021 vereinslos. Laut "Sky" stünde Solskjær bereit, sollte der FC Bayern ihn als eine Übergangslösung ausmachen. Wie "Bild" berichtet, wird es dazu aber wohl nicht kommen.

Die Münchner wollen bis zum Saisonende ohnehin auf Tuchel setzen, im Anschluss werden sich die Wege bereits ein Jahr vor dem ursprünglichen Vertragsende wieder trennen.

FC Bayern will "sportliche Neuausrichtung"

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", hatte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwoch im Rahmen einer offiziellen Vereinsmitteilung verkündet.

Der CEO forderte: "Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen."

Tuchel hatte den Trainerjob beim FC Bayern erst im März 2023 angetreten. In der vergangenen Saison sprang für den 50-Jährigen die Meisterschaft heraus.

Die Münchner drohen in der laufenden Spielzeit hingegen ohne Titel auszugehen. Der FC Bayern rangiert in der Bundesliga derzeit acht Punkte hinter Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal setzte es ein völlig überraschendes Zweitrunden-Aus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Im Achtelfinale der Champions League muss gegen Lazio Rom ein 0:1 aus dem Hinspiel gedreht werden.