Historisch! Ex-Bayern-Star Lewandowski bricht Messi-Rekord

IMAGO/Giuseppe Maffia

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski hat am Mittwoch Geschichte geschrieben

Mit seinem Tor im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Neapel hat Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski dem FC Barcelona eine sehr gute Ausgangslage vor dem Rückspiel im Camp Nou verschafft. Gleichzeitig schrieb der Stürmer mit dem Treffer zum 1:0 ein Stück Geschichte.

Es war mal wieder ein klassischer Lewandowski: In der 60. Minute kam der Stürmer im Strafraum an den Ball, legte ihn sich mit zwei kleinen, aber feinen Berührungen vor und vollstreckte eiskalt ins linke untere Eck. Mit seinem Treffer zum 1:0 legte der Pole den Grundstein für das Weiterkommen des FC Barcelona, der nach dem 1:1 im Hexenkessel von Neapel alle Karten in der Hand hat.

Gleichzeitig schrieb der Pole mit seinem Tor ein Stück Barca-Geschichte, denn seit Mittwoch ist er der älteste Spieler des Klubs, der jemals in einem K.o.-Rundenspiel in der Champions League traf. An der Spitze des Rankings löste er niemand Geringeren als Lionel Messi ab. Der Argentinier hatte seinen letzten K.o.-Treffer für Barca im Alter von 33 Jahren und 259 Tagen erzielt. Lewy traf im Alter von 35 Jahren und 184 Tagen.

Lewandowski nach schwerem Start in Topform

Schon in seiner ersten Saison im Trikot des FC Barcelona durfte Lewandowski mehrfach in der Champions League jubeln. Trotz seiner fünf Treffer schaffte es Barca 2022/23 aber nicht in die K.o.-Runde und stieg stattdessen in die Europa League ab.

Das Tor des Polen, der anschließend übrigens auch zum Man of the Match gewählt wurde, passt ganz gut ins derzeitige Bild, denn nach einigen Anlaufschwierigkeiten in der Saison hat er seinen Torriecher mittlerweile wiedergefunden. Schon in den letzten drei Liga-Spielen erzielte er vier Tore, nun kam das fünfte innerhalb von wenigen Tagen hinzu.

In der ewigen Torjägerliste der Champions League untermauerte der 35-Jährige mit seinem Treffer den dritten Platz. Auf Rang eins liegt unangefochten weiter Cristiano Ronaldo mit 140 Toren (183 Spiele), auf Platz zwei folgt Lionel Messi mit 129 Treffern (163 Spiele). Lewandowski bringt es aktuell auf 93 Tore in 117 Spielen, Tendenz steigend.