Bericht: Bayer legt Mega-Preisschild für Abwehr-Star fest

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Odilon Kossounou (l.) ist ein wichtiger Faktor bei Bayer Leverkusen

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen befindet sich klar auf Kurs in Richtung der ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Die derzeitigen Stars der Werkself werden dabei immer begehrter, sodass die Vereinsführung einen Großangriff auf dem Transfermarkt zu erwarten hat.

Längst sind es nicht mehr nur die prominentesten Gesichter der sensationellen Bayer-Saison um Cheftrainer Xabi Alonso, Mittelfeldgenie Florian Wirtz oder Torjäger Victor Boniface, die bei zahlreichen europäischen Top-Vereinen große Begehrlichkeiten wecken.

Praktisch in allen Mannschaftsteilen verfügt die Werkself über herausragende Akteure, die aktuell auf ihrem höchsten Leistungsniveau performen und sich entsprechend ins Schaufenster stellen.

Einer von ihnen ist zweifelsfrei Odilon Kossounou. Der Innenverteidiger gehörte bis zum Jahreswechsel zum absoluten Stammpersonal in der Leverkusener Hintermannschaft, war für Xabi Alonso ein wichtiger Bestandteil der Dreierkette mit Jonathan Tah und Edmond Tapsoba.

In 2024 hat der 1,91-m-Hüne aber noch kein Pflichtspiel für die Rheinländer bestritten, nahm er doch mit der ivorischen Nationalmannschaft überaus erfolgreich am Afrika Cup teil. Nachdem er bekanntermaßen mit der Elfenbeinküste den Titel bei dem Heim-Turnier einfuhr, ging es anschließend zurück in den Bundesliga-Alltag. Dort soll Kossounou in der heißen Saisonphase schnell wieder ein Faktor werden. Beim letzten 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim stand er zumindest schon wieder im B04-Kader.

Bayer-Star Kossounou hat noch Vertrag bis 2026

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur vermeldete, soll Afrika-Cup-Sieger Kossounou längst bei den ganz Großen in Europa auf dem Schirm sein. Unter anderem sollen sich Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester United für den Innenverteidiger interessieren.

Wie der Experte weiter berichtet, sollen die Bayern-Bosse daher bereits ein Preisschild für den Abwehrmann vergeben haben. Erst bei einem Angebot von circa 60 Millionen Euro sollen die Leverkusener überhaupt gesprächsbereit in der Personalie Odilon Kossounou sein.

Der Defensivspieler steht seit 2021 bei Bayer unter Vertrag und ist noch bis 2026 an den Klub gebunden. Bis dato bestritt er 66 Bundesliga-Einsätze für Leverkusen.