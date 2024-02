Werder Bremen hat neuen Sportchef gefunden

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Frank Baumann scheidet bei Werder Bremen aus, Clemens Fritz übernimmt

Anfang November letzten Jahres gab Frank Baumann bekannt, dass er nach dieser Saison als Sport-Geschäftsführer bei Werder Bremen aufhören wird. Monatelang fahndeten die Grün-Weißen nach einem Nachfolger. Nun ist klar, wer das Amt von Baumann übernehmen wird: Clemens Fritz!

Frank Baumann ist eine Ikone des SV Werder Bremen. Zehn Jahre lang war er als Spieler an der Weser aktiv, durfte unter anderem das Double im Jahr 2004 bejubeln. Später folgten 15 bewegende Jahre im Management. Doch die Ära Baumann geht im Sommer zu Ende. Das kündigte der 48-Jährige, der zuletzt als Sport-Geschäftsführer aktiv war, bereits Ende 2023 an.

Seitdem suchten die Bremer Verantwortlichen im Hintergrund nach einem Nachfolger für Baumann. Eine Agentur wurde in den Auswahlprozess involviert, welche dem Werder-Aufsichtsrat bis Ende Februar geeignete Kandidaten präsentierten sollte.

Das scheint in den letzten Tagen geschehen zu sein, denn wie der Nord-Klub bekanntgab, hat sich das Gremium mittlerweile auf einen neuen Sport-Geschäftsführer festgelegt: Der aktuelle Profi-Chef Clemens Fritz wird die Geschicke von Baumann übernehmen.

"Clemens hat sich in den letzten sechs Jahren ausgesprochen positiv entwickelt. Er ist sehr ehrgeizig und hat nach seinem Traineeprogramm parallel zu seinen Aufgaben bei Werder ein internationales Studium erfolgreich absolviert. Er hat sowohl als Leiter Scouting als auch als Leiter Profifußball große Entwicklungsschritte gemacht. Deshalb wurde er mit immer mehr Verantwortung ausgestattet", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

"Diese positive Entwicklung und sein sehr guter Eindruck im Bewerbungsprozess bestärken uns darin, ihm den Schritt in die Geschäftsführung vollumfänglich zuzutrauen. Wir wissen den sportlichen Bereich in guten Händen", so der SVW-Boss.

Nach einer Sitzung am Mittwoch stand die Entscheidung des neunköpfige Aufsichtsrats fest.

Werder Bremen: Fritz ist "motiviert"

Der 43-jährige Leiter der Lizenzspielerabteilung und frühere Werder-Profi hat sich damit gegen eine Reihe von Mit-Kandidaten durchgesetzt. Unter anderem wurden Carsten Wehlmann (zuletzt Darmstadt), Christoph Spycher (Young Boys Bern), Andreas Schicker (Sturm Graz) und Alain Sutter (zuletzt FC St. Gallen) an der Weser gehandelt.

Der frühere deutsche Nationalspieler Fritz, der auch Ehrenspielführer von Werder Bremen ist, gelangte über ein Traineeprogramm in den Scouting-Bereich beim SVW, wo er mittlerweile seit vielen Jahren als Leiter tätig ist. Seit Sommer 2020 ist er zudem als Profi-Chef für die Belange der Bundesliga-Mannschaft zuständig. Nun folgt der letzte große Schritt bei den Grün-Weißen.

"Ich freue mich sehr über die Entscheidung des Aufsichtsrats und über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich konnte in den letzten sechs Jahren eng mit Frank Baumann zusammenarbeiten und mich im sportlichen Bereich immer stärker einbringen. Dafür bin ich Frank sehr dankbar. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, bin sehr motiviert", so Fritz.