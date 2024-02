Top-Scorer Reese verlängert vorzeitig: "Starkes Signal"

IMAGO/Michael Taeger

Fabian Reese will mit Hertha BSC zurück in die Bundesliga

Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann seinen Fans eine positive Nachricht vermelden: Top-Scorer Fabian Reese hat sich langfristig zum Hauptstadtklub bekannt.

"Starkes Signal" von Angreifer Fabian Reese, wie Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einer Klubmitteilung zitiert wird: Der 26 Jahre alte Angreifer hat seinen eigentlich bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

"Ich habe euch was zu sagen. Ich glaube an unseren Traum", sagt Reese in einem von Hertha auf X veröffentlichten Video, in dem er anschließend das Trikot mit der Nummer 2028 hochhält.

Weber erklärte: "Wir wissen um den Wert von Fabi: Er ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns, geht auf und neben dem Platz mit seiner mitreißenden Art immer voran. Dazu identifiziert er sich voll und ganz mit Hertha BSC, unseren Werten und unserer Philosophie." Die Unterschrift sei zugleich "ein Ansporn, akribisch an unseren Zielen zu arbeiten."

Reese will mit Hertha BSC in die Bundesliga

Fabian Reese ließ derweil mitteilen: "Ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen. Ich glaube an den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Club hingehört: in die Bundesliga."

Der Stürmer war im Sommer 2023 ablösefrei von Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel zu den Berlinern gewechselt. Bei den Störchen war Reese einst ausgebildet worden, noch in der Jugend wechselte er allerdings zum FC Schalke 04. Nach Leihstationen beim Karlsruher SC und bei Greuther Fürth beendete er das Kapitel in Gelsenkirchen im Januar 2020.

In Berlin avancierte Fabian Reese derweil schnell zum Publikumsliebling. Der Top-Scorer der Hertha kommt in dieser Saison in 23 Pflichtspielen auf zehn Tore und 14 Vorlagen. Aktuell rangiert er mit der Hertha nach 22 Pflichtspielen auf dem achten Tabellenplatz.