Hertha BSC verhandelt angeblich mit zwei Trainern

IMAGO/Gabor Krieg

Steht Stephan Schmidt bei Hertha BSC vor dem Aus?

Bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC sitzt Trainer Pal Dardai fest im Sattel. Für einen anderen Coach der Hauptstädter trifft dies angeblich aber nicht mehr zu.

Hertha BSC denkt nach Angaben von "Bild" über einen Trainerwechsel in der U23-Mannschaft nach. Heißt: Für Stephan Schmidt wird die Luft angeblich immer dünner. Der Berliner Nachwuchschef Andreas "Zecke" Neuendorf führe sogar schon erste Gespräche mit potenziellen Nachfolgern.

Konkret soll es sich um Markus Zschiesche, dem aktuellen Coach von Liga-Konkurrent SV Babelsberg, und Semih Keskin, Trainer von Viktoria Berlin, handeln.

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC befindet sich seit Wochen in einer sportlichen Krise. Nachdem die U23 der Alten Dame nach dem Jahreswechsel mit zwei Siegen in Folge den Negativtrend aus dem Vorjahr stoppte und in der Regionalliga Nordost zunächst auf Platz neun sprang, hagelte es im Februar gleich mehrere neue Rückschläge.

Stephan Schmidt erst seit Sommer 2023 bei Hertha BSC II in der Verantwortung

Nur einen Punkt holte die Schmidt-Elf aus den vergangenen vier Spielen, auch die Torbilanz (5:11) liest sich in diesem Zeitraum erschreckend. Nach dem jüngsten 2:3 (1:1) im Heimspiel gegen den FC Eilenburg rutschte Hertha BSC II auf den 13. Tabellenplatz. Der Abstand zu einem Abstiegs-Relegationsplatz beträgt nur noch zwei magere Punkte.

Zudem: Gegen Eilenburg standen mit Kreativspieler Änis Ben-Hatira (101 Bundesliga-Spiele), Angreifer Derry Scherhant (10x Bundesliga, 18x 2. Bundesliga), Dardai-Sohn Bence (8 Zweitliga-Partien), Stürmer Nader El-Jindaoui (je 1 Zweitliga- und Pokal-Einsatz) und Torwart Robert Kwasigroch (1 Zweitliga-Einsatz) gleich mehrere Spieler auf dem Rasen, die über Erfahrung in höheren Ligen verfügen.

Stephan Schmidt war erst im vergangenen Sommer vom U17- zum U23-Trainer befördert worden. Die B-Junioren hatte er in der Saison 2022/23 betreut, am Ende der verkürzten Spielzeit er mit den Berliner Talenten den fünften Platz in der U17-Liga Nord/Nordost belegt.