Neu-Boss Eberl will ablösefreien Davies-Abgang verhindern

IMAGO/Mladen Lackovic

Bleibt Alphonso Davies beim FC Bayern?

Alphonso Davies vom FC Bayern wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der neue Sportvorstand Max Eberl will sich nun ein genaues Bild der Lage machen. Zudem kündigte er Gespräche mit dem Berater des Linksverteidigers an.

Max Eberl will die Causa Alphonso Davies selbst in die Hand nehmen, wie der neue Sportvorstand des FC Bayern am Dienstagvormittag bei seiner Vorstellung durchblicken ließ. Das Ziel: Der 50-Jährige will schnell Klarheit über die Situation des Linksverteidigers, der in München nur noch bis 2025 vertraglich gebunden ist.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sowie Sportdirektor Christoph Freund standen bereits mit dem Berater des 23-Jährigen im Austausch, wie Max Eberl verriet: "Ich werde versuchen, das Gespräch fortzuführen."

Zugleich stellte er klar, dass für den FC Bayern im Grunde nur zwei Szenarien denkbar sind: Entweder verlängert Davies seinen Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig oder es kommt zu einer Trennung im Sommer. In diesem Fall steht Medienberichten zufolge vor allem Real Madrid in den Startlöchern.

"Spieler ablösefrei zu verlieren, möchte kein Klub", hob Eberl nämlich hervor. Dass beide Seiten ohne Verlängerung in die Saison 2024/25 gehen, scheint somit äußerst unrealistisch zu sein.

FC Bayern plant "Kaderumbau"

Auch Vorstandschef Dreesen äußerte sich zur Personalie. "Er ist ein Spieler, der auf der linken Seite durch seine Geschwindigkeit und seinen Charakter eine hervorragende Entwicklung genommen hat", lobte er Davies: "Max (Eberl, Anm. d. Red.) wird sich einbringen, Christoph (Freund) hat auch schon Gespräche geführt."

Man werde sehen, "wie kompliziert" die künftigen Gespräche mit Davies' Berater sind. Zum "Kaderumbau und zur Kaderergänzung" gehöre, "dass man das Gesamtbild nimmt und da kommt es darauf, wie sich auch die beiden die Zukunft vorstellen".

Alphonso Davies wechselte im Winter 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern, wo er seither zu den festen Säulen auf der linken Abwehrseite zählt. Wie "Sport Bild" zuletzt berichtete, fordert der Kanadier in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag ein sattes Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro pro Spielzeit. Wie das Portal "The Athletic" vermeldete, haben sich Real Madrid und Davies unterdessen schon auf einen Wechsel im Sommer verständigt.