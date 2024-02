Comeback-Hammer? Ribery will zurück zum FC Bayern!

IMAGO

Fühlt sich dem FC Bayern noch immer verbunden: Franck Ribéry

In seinen zwölf Jahren beim FC Bayern entwickelte sich Franck Ribéry zur Klub-Ikone. Bis heute fühlt sich der Franzose dem deutschen Rekordmeister extrem verbunden. Mehr noch: Der 40-Jährige soll von einer Rückkehr nach München träumen.

Im Oktober 2022 verkündete Franck Ribéry das Ende seiner aktiven Laufbahn als Fußballer. Seither verdient der ehemalige Nationalspieler als Techniktrainer beim abgeschlagenen Serie-A-Schlusslicht US Salernitana seine Brötchen.

Wie der "kicker" berichtet, liebäugelt der langjährige Fanliebling jedoch mit einem Wechsel zum FC Bayern. Dort würde er offenbar gerne im Nachwuchsbereich tätig werden.

Aktuell macht Ribéry seinen Trainerschein. Sein Ziel ist es, mit der nötigen Lizenz die Berechtigung zu erhalten, als Chefcoach zu arbeiten.

Dem Vernehmen nach wäre auch eine "zeitnahe Rückkehr zum FC Bayern" vorstellbar, immerhin besitzt der einstige Weltklasse-Angreifer noch immer ein Haus in München, zudem spielt sein Sohn am Bayern-Campus in der U13.

Ein Vorteil könnte sein, dass der Draht zwischen Ribéry und seinem Ex-Verein auch nach seinem Abschied 2019 stets eng geblieben ist. Laut "kicker" ist ein Comeback daher "gut möglich".

Franck Ribéry beim FC Bayern nach wie vor extrem beliebt

Für den FC Bayern absolvierte der Ballkünstler 425 Pflichtspiele, in denen er an mehr als 300 (!) Toren direkt beteiligt war (124 Treffer, 182 Vorlagen). Zusammen mit dem Niederländer Arjen Robben bildete er eine der gefährlichsten Flügelzangen der Welt.

2013 wurde Ribéry nach dem Gewinn der Champions League als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Der Franzose wurde neun Mal deutscher Meister und feierte sechs Pokalsiege im FCB-Trikot.

Seine bewegte Karriere ließ er in Italien ausklingen, nach zwei Spielzeiten bei der AC Florenz war US Salernitana schließlich seine letzte Station als Profi.

Wie die Verantwortlichen des FC Bayern einer Wiedervereinigung mit Ribéry gegenüberstehen, ist nicht bekannt. Die gegenseitige Wertschätzung ist allerdings nach wie vor riesig.