Goretzka vertagt Zukunftsentscheidung

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bleibt Leon Goretzka beim FC Bayern?

Nach einigen unzufriedenstellenden Monaten unter Thomas Tuchel galt die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern lange als fraglich. Geklärt ist das Thema auch nach dem feststehenden Aus des Trainers nicht, allerdings gibt es beim Nationalspieler weiterhin eine klare Tendenz.

Mit Juventus Turin buhlt eine der bekanntesten Klubs der Welt in diesen Tagen um eine Verpflichtung von Leon Goretzka. Italienische Medien hatten das Gerücht vor einigen Wochen zuerst in die Welt gesetzt. Die "Bild" bestätigte die entsprechenden Meldungen nun ebenfalls.

Goretzka selbst lässt das Interesse der Alten Dame aus Italien allerdings (noch) kalt. Der "Bild" zufolge will der Mittelfeldspieler trotz des Ärgers in der laufenden Saison gerne in München bleiben. Gleichwohl wolle auch er erstmal schauen, wer der neue Trainer werde, heißt es. Die Entscheidung über seine Zukunft hat der Nationalspieler dementsprechend aufgeschoben - und unter anderem von der Trainerfrage abhängig gemacht.

Goretzka-Gehalt stört die Bosse des FC Bayern

Als sicher gilt auf der anderen Seite aber auch, dass der 28-Jährige in der Münchner Chefetage nicht unumstritten ist. Als problematisch werden nicht zwingend seine Leistungen auf dem Feld betrachtet - obwohl es auch da Luft nach oben gibt -, sondern vor allem sein hohes Gehalt, das laut "kicker" bei mindestens 17 Millionen Euro liegen soll.

Eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags würde, so der Verein diese überhaupt anstrebt, nur in Verbindung mit einer Reduzierung des Salärs einhergehen. Ob sich Goretzka darauf einlassen würde, ist nicht bekannt.

Neben Juventus Turin wurden in der jüngeren Vergangenheit auch einige andere Klubs mit Goretzka in Verbindung gebracht. Genannt wurde in diesem Zusammenhang unter anderem Manchester United. Wirklich konkret wurden diese Gerüchte jedoch nie.