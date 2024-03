Schalke-Ikone Raúl und Hoeneß auf der Bayer-Liste

IMAGO/Oscar J. Barroso

Real-Legende Raúl avancierte auch beim FC Schalke 04 einst zum Publikumsliebling

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss sich mehr und mehr auf einen Abgang von seinem Erfolgstrainer Xabi Alonso gefasst machen. Bei der Suche soll offenbar auch dessen Landsmann Raúl, Ikone beim FC Schalke 04, ins Blickfeld gerückt sein.

Der ehemalige Weltklassestürmer Raúl, der 2011 mit dem FC Schalke 04 den DFB-Pokal gewann, ist nach Angaben von "Sport Bild" einer der Kandidaten bei Bundesligist Bayer Leverkusen, sollte sich Xabi Alonso im Sommer für einen Wechsel entscheiden. Der Name des 46-Jährigen stehe auf einer detaillierten Liste, die über 20 Trainer umfasse.

Auf jener Liste werden grundsätzliche Informationen, wie Vertragslänge, mögliche Ausstiegsklauseln, Spielidee oder Sprachfähigkeiten notiert. Auf einer weiteren, auf fünf bis zehn Trainer verkürzten Liste, stehen bei Bayer Leverkusen diejenigen, die ernsthaft infrage kämen.

Raúl, der zwischen 2010 und 2012 beim FC Schalke 04 spielte, arbeitet seit 2019 als Trainer der Nachwuchsmannschaft von Real Madrid.

VfB Stuttgart: Auch Hoeneß auf der Bayer-Liste

Ein weiterer spannender Name auf der Liste ist "Sport Bild" zufolge Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart - der zuletzt auch als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt wurde.

Allerdings will sich der Werksklub derzeit noch gar nicht allzu konkret mit einer Nachbesetzung auf dem Trainerposten beschäftigen. Denn: Am Rhein gehe man in der Führungsriege davon aus, dass Xabi Alonso trotz des großen Interesses des FC Bayern und des FC Liverpool auch in der Saison 2024/25 in Leverkusen an der Seitenlinie steht. Sein Vertrag geht ohnehin noch bis 2026.

Daher führt Sportdirektor Simon Rolfes dem Bericht zufolge schon seit einigen Wochen bewusst keine Vorgespräche mehr mit den Beratern möglicher Trainer-Kandidaten. Er wisse, dass solch intime Hintergrundinformationen schnell an die Öffentlichkeit gelangen können und wolle verhindern, dass der Eindruck entsteht, der Tabellenführer suche bereits aktiv nach einem Nachfolger von Alonso.