HSV-Kapitän erklärt: Das unterscheidet Baumgart und Walter

IMAGO/Oliver Ruhnke

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart (r.) mit Kapitän Sebastian Schonlau

Zunächst hatte es den Anschein gemacht, als hätte Steffen Baumgart seit seiner Neuanstellung als Cheftrainer beim HSV für eine ganz neue Euphoriewelle gesorgt. Diese wurde nach der bittereren 1:2-Heimpleite gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück aber brutal gebrochen. Kapitän Sebastian Schonlau war auch Tage danach noch merklich enttäuscht.

"Diese Niederlage war für mich keine normale, weil wir sie vielleicht nicht so kommen gesehen haben. Und weil gefühlt eine neue Euphorie um den Verein existierte", gab der 29-Jährige im Gespräch mit der "Bild" zu.

Trotz der bereits siebten Saisonniederlage rangiert der Hamburger SV noch immer auf Platz drei der Tabelle, kann den direkten Aufstieg nach sieben Jahren 2. Bundesliga noch immer erreichen.

Das 1:2 gegen Kellerkind Osnabrück sorgte am Sonntag nun für neue Verunsicherung bei den Rothosen, wenngleich ihr Spielführer einschränkte: "Ich würde es nicht unbedingt Verunsicherung nennen, aber wie gesagt, ist die Euphorie schon ein Stück weit gebremst. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir nach wie vor alles in der eigenen Hand haben. Wir stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Aber natürlich bleibt die Niederlage gegen Osnabrück sehr, sehr ärgerlich."

Schonlau gilt aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit beim SC Paderborn auch als besonderer Vertrauter des neuen Cheftrainer Steffen Baumgart. Schon bei den Ostwestfalen war der Innenverteidiger Stammspieler unter Baumgart, die beiden bestritten gemeinsam unter anderem die Bundesliga-Saison 2019/2020.

Schonlau über den Trainertypen Steffen Baumgart

Da Schonlau auch unter Baumgart-Vorgänger Tim Walter als Führungsspieler galt, kann er die beiden Fußballlehrer besonders gut miteinander vergleichen.

"Ich glaube, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Grundsätzlich legt Steffen aber seine Schwerpunkte auf andere Dinge. Da musst du dich schon gewissermaßen umstellen – das ist aber völlig normal", erklärte Schonlau.

Generell habe sich Baumgart in seiner Zeit beim 1. FC Köln, in der sich die beiden naturgemäß etwas aus den Augen verloren hatten, nicht allzu sehr verändert, wie der HSV-Captain betonte: "Als Typ glaube ich überhaupt nicht. Er ist dieser energiegeladene, total emotionale und gleichzeitig sehr herzliche Typ. Er geht immer voran. Er ist dann auch in dieser Phase nach der Niederlage total klar, total sachlich. Er gibt uns ganz deutlich zu verstehen, was er von uns will und was einfach nicht gut war."