Werder-Schock! Abwehr-Star fällt lange aus

Niklas Stark musste am Samstagabend verletzt raus

Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:2) hatte sich Innenverteidiger Niklas Stark am Samstagabend in der Schlussphase verletzt, musste nach einem Zweikampf mit BVB-Star Karim Adeyemi vorzeitig ausgewechselt werden. Am Tag danach bestätigte Werder die Befürchtungen auch offiziell: Stark wird lange ausfallen.

Wie Hansestädter auf ihrer Vereinshomepage vermeldeten, wird der Abwehrspieler "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Der 28-Jährige musste in der 83. Minute vorzeitig ausgewechselt werden, nachdem er sich offensichtlich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Nach einer eingehenden MRT-Untersuchung stand die Diagnose dann am Sonntag fest: Niklas Stark hat sich eine Innenbandverletzung am rechten Fuß zugezogen, die ihn zu einer längeren Pause zwingt.

"Das ist wirklich eine bittere Nachricht für uns, aber natürlich auch für Starki, der sich in den letzten Wochen nach seiner vorherigen Verletzung wieder rangekämpft hatte und gegen Dortmund ein gutes Spiel gezeigt hat, meinte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, am Sonntag zur der Personalie.

Werder Bremen hadert mit Verletzungspech in der Hintermannschaft

Fritz meinte weiter über Pechvogel Stark: "Er wird kurzfristig mit seiner Reha beginnen und wir hoffen, dass er uns Ende April wieder zur Verfügung stehen wird."

Niklas Stark hatte sich gerade erst nach wochenlangen Hüftproblemen in den Spieltagskader der Bremer zurückgekämpft. Insgesamt steht der Abwehrspieler in der laufenden Saison bei 14 Bundesliga-Einsätzen für die Hansestädter. Der 1,90-m-Hüne war im Sommer 2022 von Hertha BSC aus der Haupstadt an die Weser gewechselt.

Die Verletzungssorgen in der Bremer Hintermannschaft halten damit weiter an. Zuletzt waren auch schon die beiden Innenverteidiger-Kollegen Amos Pieper und Marco Friedl bei Werder ausgefallen.