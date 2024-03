Spielt Timo Werner jetzt nie wieder für RB Leipzig?

IMAGO/David Klein

Timo Werner (M.) kommt bei Tottenham immer besser zurecht

Für Timo Werner scheint sich die Ausleihe in die Premier League zu Tottenham Hotspur immer mehr auszuzahlen. Der Stürmer ist auf dem Weg zu alter Stärke und ließ sich zuletzt zweimal als Torschütze feiern. Was hat das für Folgen für seinen eigentlichen Klub RB Leipzig?

Nach derzeitigem Stand kehrt Werner nach Saisonende zum Fußball-Bundesligisten zurück, besitzt bei den Roten Bullen noch einen Vertrag bis 2026.

Nach seinen Premier-League-Toren gegen Crystal Palace (3:1) und Aston Villa (4:0) plant der 28-Jährige aber wohl gar nicht mehr, zu RB Leipzig zurückzukommen. Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, würde Werner "auch über den Sommer hinaus" gerne bei Tottenham Hotspur bleiben, die derzeit auf Platz fünf in der Premier League rangieren.

Die Londoner haben es sogar in der eigenen Hand, sich die Dienste des deutschen Nationalspielers a. D. auch über das Saisonende hinaus zu sichern. Die Spurs haben sich in dem Leihvertrag bekanntermaßen eine Kaufoption für Werner gesichert, die sich auf 17 Millionen Euro belaufen soll.

Werner zuletzt Stammspieler bei Tottenham Hotspur

Laut "Bild"-Informationen endet die Frist zum Ziehen dieser Klausel allerdings eher, als bis dato angenommen. Nach Angaben der Zeitung muss sich Tottenham schon bis zum 14. Juni entschieden haben, ob sie Werner fest und langfristig verpflichten wollen, oder nicht.

Nach Ablauf dieser Frist beginnt die diesjährige Fußball-EM. Bis dahin hätten die Sachsen also gerne Klarheit, um entsprechend reagieren zu können.

Sollte Werner im Spurs-Trikot weiter so performen wie zuletzt, ist die Europameisterschaft im eigenen Land auch für den gebürtigen Stuttgarter wieder ein realistisches Ziel. Bis dato spielte er sieben Mal für den Hauptstadtklub, hat sich jüngst als Stammkraft in der Premier League festgespielt. Auf internationaler Bühne ist Tottenham in dieser Saison nicht vertreten.