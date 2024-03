Klopp-Hammer beim FC Bayern? Kult-Kommentator mit Klartext

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp zum FC Bayern? "Mumpitz", meint Marcel Reif

Die Trainersuche des FC Bayern dauert an. In den letzten Wochen wurden zahlreiche Kandidaten mit dem Fußball-Bundesligisten in Verbindung gebracht. Einen Namen schließt Kult-Kommentator Marcel Reif dagegen kategorisch aus: Jürgen Klopp.

Reif bezeichnete die Spekulationen um ein mögliches Klopp-Engagement beim FC Bayern in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" als "völligen Mumpitz".

Auch dass die Münchner eine Übergangslösung holen und der Erfolgscoach des FC Liverpool nach einem Jahr Pause im Sommer 2025 an der Säbener Straße aufschlägt, hält der Sportjournalist für ausgeschlossen. Klopp verabschiedet sich am Saisonende von den Reds und will danach vorerst nicht an die Seitenlinie zurückkehren.

Der FC Bayern hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge Xabi Alonso von Bayer Leverkusen als Wunschlösung für die Nachfolge von Thomas Tuchel ausgemacht. Reif halte eine Verpflichtung des Spaniers aktuell für "unwahrscheinlich, weil ich weiter davon überzeugt bin, dass er noch ein Jahr in Leverkusen macht".

FC Bayern: Ralf Rangnick in die Verlosung gebracht

Dass der FC Bayern noch einmal bei seinem Ex-Coach Louis van Gaal anklopfen könnte, schließt der 74-Jährige aus.

Bei Zinédine Zidane tippte Reif eher auf einen Wechsel zu Juventus, bei Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion brachte der langjährige Reporter eine Übergangsstation ins Spiel. Xavi benötige nach seinem Abschied vom FC Barcelona eine einjährige Pause. Unai Emery (Aston Villa) finde er "interessant", so Reif.

"Bild" brachte in der Sendung mit Ralf Rangnick zudem noch einen ehemaligen Bundesliga-Coach beim FC Bayern in die Verlosung. Eine Anstellung des aktuellen Nationaltrainers Österreichs halte er "nicht für völlig ausgeschlossen".

Doch wer wird denn nun der kommende Trainer des FC Bayern? In dieser Frage sei er momentan "völlig ratlos", offenbarte Reif.