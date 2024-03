Wie Eric Dier Bayerns Abwehr-Stars in den Schatten stellt

IMAGO

Eric Dier ist beim FC Bayern gesetzt

Beim FC Bayern hat sich Eric Dier innerhalb kürzester Zeit von einer vermeintlichen Aushilfe zur gestandenen Stammkraft entwickelt - und damit die Abwehr-Stars der Münchner in den Schatten gestellt. Ein steiler (Wieder-)Aufstieg, den nur wenige haben kommen sehen.

Als der FC Bayern Eric Dier auf Wunsch von Trainer Thomas Tuchel im Winter von Tottenham Hotspur auslieh, brach rund um die Säbener Straße nicht gerade Euphorie aus. Bei den Spurs hatte der Innenverteidiger seinen Stammplatz schließlich verloren.

In der Premier League standen gerade einmal vier Einsätze bis zum Jahreswechsel zu Buche. Sein letzter Einsatz für die englische Nationalmannschaft ist ebenfalls länger her: Am 4. Dezember 2022 stand er 13 Minuten bei der WM gegen den Senegal auf dem Platz.

Zwar brachte Dier die Erfahrung aus 49 Länderspielen für die Three Lions, 274 Premier-League-Partien sowie 54 Einsätzen in diversen Europapokalwettbewerben mit, aber es gab kritische Stimmen zu der Verpflichtung.

"Ob er jetzt die Qualität hat und ob er ihnen bis Saisonende helfen wird, da habe ich meine Zweifel. Du brauchst eine gewisse Zeit, bis du im Rhythmus bist. Die wird er nicht bekommen", urteilte Dietmar Hamann.

"Dier hat in dieser Saison so gut wie gar nicht gespielt. Nur ein Einsatz über neunzig Minuten - das ist eigentlich zu wenig, um dem FC Bayern helfen zu können", warnte auch Peter Neururer. Ein Profi, der "bei Tottenham teilweise nicht mehr im Kader stand", könne dem deutschen Branchenführer wohl kaum weiterhelfen.

Dier verdrängt die Abwehr-Stars des FC Bayern auf die Bank

Doch Dier belehrte seine Kritiker eines Besseren. Der 30-Jährige, der als vermeintliche Aushilfe geholt wurde, hat sich beim FC Bayern zu einer echten Stammkraft entwickelt.

Der Routinier kommt unter Tuchel bereits auf neun Pflichtspieleinsätze. In den vergangenen vier Partien stand er sogar in der Startelf - und verdrängte damit die beiden Abwehr-Stars Kim Min-jae, der bis zum Asien-Cup stets gesetzt war, und Dayot Upamecano auf die Bank.

Zusammen mit Matthijs de Ligt bildet Dier derzeit ein zuverlässiges Abwehr-Duo. "Es klappt wirklich sehr gut mit ihm. Wir verstehen uns bestens, genießen es zusammenzuspielen und machen es, glaube ich, ganz gut. Schon als wir das erste Mal zusammengespielt haben, haben wir direkt eine schöne Verbindung zueinander gefunden und es einfach geschafft, das weiterzuführen", verriet Dier im Interview mit "t-online".

Der 1,91 Meter große Profi agiert im Trikot des FC Bayern mehr als solide und ist in der Lage, die Abwehrreihe anzuführen. Dier besticht vor allem durch Gelassenheit und Abgeklärtheit auf dem Platz. Dabei profitiert er von seiner internationalen Erfahrung.

Am eingespielten Duo will Tuchel auch in naher Zukunft festhalten. "Sie gewinnen Spiele und funktionieren. Das berechtigt alleine weiterzuspielen. Wir hatten keine englischen Wochen und keine Überbelastung. Die beiden funktionieren mit den Außenverteidigern und den Sechsern. Deswegen gibt es wenig Grund zu wechseln", kündigte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 an.

FC Bayern: Kane und Eberl loben Dier

Landsmann Harry Kane schwärmte bereits in höchsten Tönen von seinem Kumpel. "Er hat seine Qualitäten mit dem Ball und seine Qualitäten als Anführer unter Beweis gestellt. Er muss genau so weitermachen", sagte der Rekordeinkauf der Münchner.

Der Goalgetter ergänzte: "Hier bei Bayern macht Eric es großartig. Es war keine leichte Situation für ihn, wenn man bedenkt, wo er bei den Spurs stand."

Angesichts der starken Leistungen dürfte es den FC Bayern freuen, dass sich der Vertrag von Dier um ein Jahr verlängert hat. Laut "The Athletic" waren dafür nur fünf Einsätze im Bayern-Trikot nötig.

Der Rekordmeister hatte den Innenverteidiger zunächst bis zum Sommer ausgeliehen, allerdings mit einer Vertragsoption für eine weitere Spielzeit. Die Leihgebühr betrug rund vier Millionen Euro.

Der neue Sportvorstand Max Eberl freute sich über die weitere Zusammenarbeit. "Er ist in unserer Abwehr mit seiner ganzen Persönlichkeit eine wertvolle Unterstützung", hob er hervor.

Und auch Dier ist froh, beim FC Bayern zu bleiben. "Ich bin sehr glücklich in München. Jetzt ist meine Zukunft geregelt und ich kann mich ausschließlich auf meine Leistung und darauf konzentrieren, wie ich dem Verein helfen kann", sagte der 30-Jährige.

Somit hat Dier auch in der kommenden Saison die Chance, die Abwehrstars des FC Bayern in den Schatten zu stellen.

Lissy Beckonert