Kritik an Trainer-Entscheidung des FC Bayern

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Tuchel verabschiedet sich im Sommer vom FC Bayern

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern am Saisonende. Bis dahin machen Trainer und Verein zusammen weiter. Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi spricht von einer "sehr komischen Konstellation" an der Säbener Straße.

Seitdem der FC Bayern und Thomas Tuchel ihre Trennung zum Saisonende offiziell verkündet haben, läuft es für die Münchner sportlich wieder besser. Shkodran Mustafi falle es dennoch "schwer zu sagen, dass es eine super Entscheidung war, weil ich hätte vielleicht anders entschieden", sagte der Weltmeister von 2014 bei "ran".

"Aus meiner Sicht hätte eine Entscheidung vielleicht sofort fallen müssen: Es geht weiter oder es geht nicht weiter. Jetzt bis zum Sommer finde ich es eine sehr komische Konstellation, weil wenn ich darüber nachdenke, in der Kabine des FC Bayern zu sein, hätte ich schon so meine Schwierigkeiten zu verstehen, was da jetzt eigentlich gerade passiert", begründete Mustafi: "Muss ich jetzt so spielen, wie es sich der Trainer wünscht oder so wie es der Vereinsphilosophie entspricht?"

FC Bayern wieder mit den Ergebnissen auf seiner Seite

Allerdings erinnerte der Abwehrmann daran, dass Fußball letztlich "Ergebnissport" sei. Der FC Bayern habe diese in den letzten Spielen auf seiner Seite gehabt.

Die Münchner rangieren in der Fußball-Bundesliga dennoch weiterhin zehn Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal ist schon lange Schluss. Die realistischste Titelchance bietet dementsprechend die Champions League. Hier bekommt es der FC Bayern im Viertelfinale mit dem FC Arsenal zu tun.

"Wir wollen ins Halbfinale kommen, auch wenn Arsenal zu den Top-Vereinen in Europa gehört. Sie haben sich über die letzten Jahre entwickelt. Jetzt haben sie eine ausgewogene Mannschaft mit unglaublicher Schnelligkeit in der Offensive. Und sie spielen sehr attraktiven Fußball. Wir fokussieren und freuen uns auf die Spiele. Auf diese Abende fieberst du hin", reagierte Sportvorstand Max Eberl auf das Los.