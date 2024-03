FC Bayern lässt brisanten Tuchel-Bericht unkommentiert

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel (l.) verlässt den FC Bayern im Sommer

Beim FC Bayern ist Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza derzeit eins der Sorgenkinder, schaffte es zuletzt nicht einmal in den Spieltagskader. Trainer Thomas Tuchel soll noch nie (!) mit dem 22 Jahre alten Spanier geredet habe. Wie reagiert der deutsche Rekordmeister auf entsprechende Berichte aus Spanien?

Gar nicht, denn der FC Bayern wollte sich auf Anfrage von "Bild" nicht zu dem durchaus heiklen Thema äußern, über das der Reporter Marcos Benito, der dem Umfeld von Zaragoza sehr nahe steht, berichtet hatte. Zaragoza, schreibt das Boulevard-Blatt, sei "Opfer" von Tuchels Knallhart-Kurs, den er mit Bekanntgabe seines Abschieds vom FC Bayern im Sommer öffentlich angekündigt hatte.

Damals erklärte der scheidende Coach, er wolle zukünftig in seinen Entscheidungen rücksichtsloser werden und diese weniger nach Befindlichkeiten der Spieler oder ihrer zukünftigen Rolle im Verein ausrichten.

Zaragoza trifft dieses Vorhaben nun mit voller Härte. Der Flügelspieler steht erst bei 35 Einsatzminuten in der Bundesliga. Beim 5:2-Erfolg am Wochenende bei Darmstadt 98 war kein Platz für ihn in Tuchels 20er-Kader.

FC Bayern zieht Zaragoza-Verpflichtung vor

Etwas überraschend kommt diese Entwicklung bei Zaragoza allerdings, weil der FC Bayern seine Verpflichtung im Januar extra aus dem Sommer vorzog, um eine weitere Alternative im Aufgebot zu haben. Angeblich rund fünf Millionen Euro ließen sich die Münchner diesen Schritt kosten.

Nach dem Ende der kurzen Ära Tuchel soll es beim FC Bayern aber einen Neustart für Zaragoza geben, obwohl der FC Barcelona und Real Madrid sich bereits mit ihm beschäftigen sollen.

"Sky" berichtete zuletzt über ein Treffen zwischen Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Zaragoza. Bei diesem sei ihm die Rückendeckung der Führungsetage versprochen worden, sowie eine größere Rolle unter dem neuen Trainer in der kommenden Saison.

In diesem Zusammenhang hieß es auch, der FC Bayern plane nicht, Zaragoza im Sommer abzugeben, auch nicht auf Zeit in Form eines Leihgeschäfts.