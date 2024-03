Werder baggert an Top-Manager von Überflieger-Team

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Clemens Fritz (li.) sucht Unterstützung für den SV Werder Bremen

Wer übernimmt beim SV Werder Bremen ab Sommer die (bisherigen) Aufgaben von Clemens Fritz, der zum Geschäftsführer aufsteigt? Laut einem Medienbericht wird ein Trio mit Stallgeruch an der Weser gehandelt, aus dem ein Ex-Spieler hervorstechen soll. Dieser arbeitet derzeit äußerst erfolgreich bei einem Überflieger-Team.

Während sich die Profis nach einer guten Phase derzeit mehr schlecht als recht durch die Fußball-Bundesliga quälen, arbeitet Werder Bremen im Hintergrund bereits an neuen Verantwortungsstrukturen für die Führungsebene.

Vor etwa drei Wochen wurde Clemens Fritz als neuer Geschäftsführer ab dem Sommer bestätigt, nun sucht der Klub von der Weser einen Nachfolger für Fritz' bisherige Ämter, also die Aufsicht über die vereinsinterne Scoutingabteilung sowie vor allem den Posten des Lizenzspielerleiters.

Während ein Trio gehandelt wird, soll vor allem ein Top-Manager eines 2024 noch ungeschlagenen Teams die besten Chancen haben. Wie die für gewöhnlich bestens informierte "Deichstube" erfahren hat, soll der frühere Werder-Profi Peter Niemeyer ganz oben auf der Liste von Fritz stehen. Niemeyer trug zwischen 2007 und 2010 das Werder-Trikot, spielte damals noch mit Fritz zusammen und feierte 2009 den DFB-Pokalsieg.

Mittlerweile ist Niemeyer nach einer Anstellung bei Twente Entscheide seit 2020 für den SC Preußen Münster verantwortlich. Als Sportdirektor zeichnete er sich in den letzten Jahren mitverantwortlich für den jüngsten Aufstieg in die 3. Liga, wo die Adlerträger sich derzeit anschicken, den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga zu bewerkstelligen.

"Noch keine Entscheidung gefallen" bei Werder Bremen

Neben Bayer Leverkusen und Liga-Mitstreiter SSV Ulm sind die Münsteraner das einzige deutsche Profi-Team, das 2024 noch nicht verloren hat.

Doch kann sich Niemeyer den Sprung an die Weser vorstellen? Auf Nachfrage der "Deichstube" wollte sich der Preußen-Sportdirektor nicht weiter zu den Gerüchten äußern, verwies nur auf die aktuelle Aufgabe in Münster.

Fritz soll derweil laut dem Portal als Wunschlösung unbedingt einen Ex-Profi für seine bisherigen Aufgaben wollen.

Deshalb werden neben Niemeyer noch Sebastian Prödl (von 2008 bis 2015 in Bremen) und Tim Borowski (2000 bis 2008 und 2009 bis 2012) gehandelt. Wer es am Ende wird, ist - Stand jetzt - noch offen.

"Wir sind weiter im Prozess", zitiert die "Deichstube" Fritz, es sei noch keine Entscheidung gefallen.