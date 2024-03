Konkurrenz für den FC Bayern bei England-Hüne immer größer

IMAGO/Andrew Yates

Jarrad Branthwaite steht beim FC Everton unter Vertrag

Schon seit Wochen wird der FC Bayern als möglicher Interessent am englischen Abwehr-Turm Jarrad Branthwaite gehandelt. Die Liste an Klubs, die den Innenverteidiger ebenfalls ins Visier genommen haben sollen, wird der weil immer länger.

Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur ist es längst nicht mehr nur der deutsche Rekordmeister, der ein Auge auf den 1,95-m-Hünen vom FC Everton geworfen haben soll.

So soll Branthwaite vor allem in der heimischen Premier League zuletzt immer mehr Eigenwerbung betrieben, mittlerweile die Topklubs FC Chelsea, FC Arsenal und Manchester United auf den Plan gerufen haben. Aus der spanischen La Liga wird außerdem über das angeblichen Interesse von Rekordmeister Real Madrid berichtet.

Der FC Everton hat von allen abstiegsbedrohten Teams in der Premier League mit Abstand die wenigsten Gegentore (39) kassiert, hat sogar weniger Gegentreffer als der Tabellenvierte Aston Villa oder der -fünfte Tottenham Hotspur (jeweils 42) hinnehmen müssen.

Experteneinschätzungen zufolge liegt das vor allem auch an Abwehrchef Jarrad Branthwaite, der bei den Toffees schon häufiger der Fels in der Brandung war.

FC Bayern hat derzeit vier Innenverteidiger im Kader

Der 21-Jährige hat für den FC Everton in der laufenden Spielzeit bereits 31 Pflichtspiele bestritten - und zwar allesamt über die volle Distanz. Der Dauerbrenner hat sich mit starken Zweikampfwerten am Boden und in der Luft sowie einem guten Stellungsspiel in die Notizbücher der europäischen Topklubs gespielt.

Wie heiß die Spur des Abwehrmannes nach München tatsächlich ist, blieb bis zuletzt aber noch offen. Aktuell weiß der FC Bayern mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Minjae Kim und Eric Dier vier gelernte Innenverteidiger im Kader,. Letztgenannter ist allerdings nur ausgeliehen und wird den Klub im Sommer wohl wieder in Richtung Tottenham Hotspur verlassen.