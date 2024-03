HSV winkt Millionen-Deal - Umfrage soll Klarheit schaffen

unknown

Erneuter Millionen-Deal für den HSV?

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk trug seine internationalen Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus. In der kommenden Spielzeit könnte es einen Fortsetzung geben, die dem HSV einen ordentlichen Millionen-Betrag einbringen könnte.

Wie die "Bild" berichtet, ist der HSV grundsätzlich an der Austragung von weiteren Spielen von Schachtar Donezk interessiert.

Der Zweitligist habe daher eine Umfrage per Mail an alle registrierten Karten-Käufer der Schachtar-Duelle geschickt und dabei deren Bereitschaft, weitere Partien zu besuchen, abgefragt.

Dass der HSV Interesse an weiteren Spielen hat, ist kein Wunder. Der Stadion-Eigentümer kassierte zuletzt über 1,5 Mio. Euro durch die Einnahmen bei den Spielen.

Donezk hat in dieser Saison drei Champions-League-Spiele im Volksparkstadion ausgetragen. Gegen den FC Porto musste man sich mit 1:3 geschlagen geben, gegen den FC Barcelona gelang mit dem 1:0-Sieg eine Sensation, Royal Antwerpen bezwangen die Ukrainer mit 1:0.

Dennoch musste sich Schachtar nach der Gruppenphase aus der Champions League verabschieden. Die anschließenden Europa-League-Playoffs gegen Olympique Marseille wurden ebenfalls verloren.

Wegen des Krieges in der Heimat hatten die Ukrainer nach Hamburg ausweichen müssen. Um Organisation und Ticket-Verkauf der Donezker Spiele in Hamburg kümmert sich der HSV. Während der Spiele gibt es im Volksparkstadion zahlreiche Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfe des Klubs oder verschiedener deutscher Organisationen zu unterstützen.

Erneut Champions League in Hamburg?

Schachtar liegt in heimischen Liga derzeit auf dem zweiten Platz hinter Kryvbas Kryvyi Rih. Die ersten beiden Plätze dürfen an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen.

Es ist also durchaus möglich, dass in Hamburg auch in der nächsten Saison Königsklassenspiele ausgetragen werden.