Eintracht-Star erklärt: So gelang die Trendwende

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Robin Koch (r.) ist der Abwehrchef bei Eintracht Frankfurt

Auch wenn das jüngste Resultat in der Bundesliga eher dagegen spricht: Trotz der 1:3-Niederlage beim BVB am letzten Sonntag hat sich Eintracht Frankfurt zuletzt stabilisiert und wieder besseren Fußball gezeigt. Abwehrchef Robin Koch klärte nun über die Gründe dafür auf.

Vor der Niederlage bei Borussia Dortmund zeigte die Formkurve der Adlerträger in der Bundesliga eindeutig nach oben, bis dahin wurde im Kalenderjahr 2024 nämlich nur eines von zehn Spielen verloren.

Robin Koch erklärte, dass die Frankfurter auch nach dem enttäuschenden Tabellenplatz acht im Dezember weiter zusammengestanden hätten und macht diesen Umstand im Gespräch mit der "Sport Bild" als wichtigsten Faktor dafür aus, dass mittlerweile immerhin der sechste Platz einigermaßen gesichert scheint.

"Wir sind als Mannschaft zusammengeblieben, waren positiv und überzeugt von unserer Qualität. Es ist normal, dass in solchen Wochen zum Beispiel von einer 'katastrophalen' Saisonphase geschrieben wird. Das müssen wir gerade als Führungsspieler einordnen. Wir wussten, dass auch wieder andere Spiele kommen werden", so der 27-Jährige, der im letzten Sommer vom englischen Zweitligisten Leeds United in die Main-Metropole gewechselt war.

Platz fünf in diesem Jahr schon außer Reichweite?

Der Innenverteidiger stellte klar, dass das vordere Tabellendrittel aber eindeutig das Saisonziel der Hessen bleiben wird: "Es gab diese Saison einen großen Umbruch, wir haben uns aber als Team super gefunden. Wir wollen gerne weiter oben angreifen. Das Wichtigste ist, dass wir Platz 6 erreichen. Dann ist die Frage, wie wir mit diesem jungen, starken Kader die nächsten Jahre darauf aufbauen können."

Nach dem glanzlosen Ausscheiden gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise in der Europa Conference League ist die erneute Qualifikation für den Europapokal fest eingeplant, wenngleich wohl nur erneut die Conference League erreicht werden kann. Der Tabellenfünfte RB Leipzig, der nach derzeitigem Stand in der Europa League spielen würde, ist bereits neun Zähler entfernt.