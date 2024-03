Bayern-Legende stemmt sich gegen den Abstieg

IMAGO/Andreas Beil

Javi Martínez feierte einst mit dem FC Bayern große Erfolge

Viele Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: eine Legende des FC Bayern und ein Ex-Supertalent des FC Schalke 04.

Er ist Europameister, Weltmeister, neunmalige Deutscher Meister, zweimaliger Champions-League-Sieger - und eine absolute Vereinslegende des FC Bayern. Seit 2021 lässt Javi Martínez seine Karriere allerdings abseits des deutschen Rekordmeisters in Katar ausklingen. Dort ist der 35-jährige Spanier derzeit weit davon entfernt, den Ruhm früherer Zeiten einzustreichen.

Mit dem achtmaligen katarischen Meister Qatar SC dümpelt Javi Martínez im Keller der Tabelle der Stars League herum, der Klassenerhalt ist längst noch nicht in trockene Tücher gebracht.

Daran ändert auch der Einsatz von Martínez nichts. Der mit Abstand höchstdekorierte Spieler im Kader führt den Klub zwar regelmäßig als Spielführer aufs Feld, ist in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld gesetzt und mit fünf Toren in 17 Spielen auch noch einer der besten Scorer des Teams, die Ergebnisse sprechen dennoch Bände.

Bis zum vergangenen Wochenende war man sechs Partien lang sieglos, verlor zuletzt sogar dreimal. Am vergangenen Sonntag folgte dann aber endlich ein kleiner Befreiungsschlag. Im Duell mit dem Tabellenletzten Al Markhiya setzten sich Martínez und Co. hauchdünn mit 2:1 durch. Der Anteil des Ex-Bayern-Stars am wichtigen Erfolg war einmal mehr nicht zu unterschätzen.

Ex-Mitspieler aus Bayern-Zeiten gratulieren nach froher Botschaft

In Unterzahl und in Rückstand liegend, brachte Martínez seine Farben zu Beginn der zweiten Halbzeit mit seinem fünften Treffer zurück ins Spiel, ehe Abdullah Al Ahrak den Siegtreffer erzielte.

Dank des Siegs trennen den Qatar SC nun immerhin fünf Zähler vom Relegationsrang, Al Markhiya hat man sogar um acht Punkte distanziert.

Auch persönlich hatte Martínez schöne Neuigkeiten mitzuteilen. Seinen Treffer feierte er, indem er sich den Ball unter das Trikot schob und mit den Händen ein Herz in Richtung Kamera formte. Eine vielsagende Geste, die ankündigte, dass Martínez Frau Aline Brum mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger ist. Auf Instagram beglückwünschten Martínez in der Folge unter anderem James Rodríguez, Rafinha und Jérôme Boateng.

Ex-Schalker wichtiger Faktor für sein Team

Martínez ist übrigens nicht der einzige Weltmeister, der sein Geld inzwischen in Katar verdient. Auch Julian Draxler, der 2014 im deutschen WM-Kader stand, schnürt seit dem Sommer 2023 die Schuhe in der Wüste.

Nach den Stationen FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain und SL Benfica ist der Al-Ahli SC zwar sportlich unbestritten ein Rückschritt, Draxler blüht aber immer mehr auf.

Nach einem guten Start mit zwei Vorlagen und zwei Toren in den ersten drei Spiele bremste eine Muskelverletzung Draxler wochenlang aus. Ohne den 30-Jährigen verlor man drei von fünf Partien und stürzte in den Tabellenkeller.

Seitdem der Deutsche wieder voll mitwirken kann, muss um den Ligaverbleib zumindest nicht mehr gezittert werden, woran Draxler mit drei Toren und einer Vorlage großen Anteil hat, mehr als ein Platz im gesicherten Mittelfeld der Zwölfer-Liga ist aber nicht mehr drin.

Marc Affeldt