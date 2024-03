Nagelsmann und Tuchel "mögen sich eigentlich nicht"

Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Tuchel (2.v.l.) und Julian Nagelsmann (2.v.r.) trafen zuletzt im Sommer 2020 als Cheftrainer von PSG und RB Leipzig aufeinander (Archivbild)

Dass Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann eine gemeinsame Vergangenheit haben, ist selbst den treuesten Fans des FC Bayern nicht unbedingt geläufig. Obwohl Nagelsmann sogar mal Spieler unter Tuchel war, soll die Beziehung der beiden bis heute nachhaltigen beschädigt sein.

In der Saison 2007/2008 stand der damals 20-jährige Nagelsmann im Kader des FC Augsburg II in der 6. Liga. Cheftrainer damals bei Augsburgs zweiter Mannschaft: Thomas Tuchel.

In dieser Zeit zog sich Nagelsmann seine schwere Knieverletzung zu, die ihn schon in jungen Fußballer-Jahren zum Ende der aktiven Karriere zwang. Fortan arbeitete Nagelsmann unter Tuchel als Spielbeobachter und Analyst, ehe er sich ein Jahr später in Richtung 1860 München veränderte und selbst seine steile Trainerkarriere begann.

17 Jahre später soll die Beziehung zwischen den beiden Star-Trainern alles andere als unkompliziert sein. "Bild"-Fußballchef Christian Falk vermeldete im Podcast "Bayern Insider" sogar: "Die mögen sich eigentlich nicht."

Anlass für die Disharmonie zwischen Tuchel und Nagelsmann soll vor allem sein, dass Thomas Tuchel im Frühjahr 2023 bereits mit dem FC Bayern verhandelt haben soll, als Julian Nagelsmann noch als Cheftrainer bei den Münchnern im Amt war.

"Nie eine Freundschaft geworden" zwischen Nagelsmann und Tuchel

Das angeknackste Verhältnis soll bis heute nicht richtig gekittet worden sein. So teilte Bundestrainer Nagelsmann laut "Bild"-Infos die sensible Personalentscheidung, Aleksandar Pavlovic statt Leon Goretzka für die erste Länderspielpause in diesem Jahr zu nominieren, nicht etwa Tuchel, sondern Bayerns neuem Sportvorstand Max Eberl mit.

Zuvor soll sich die Nagelsmann-Seite allerdings mehrfach ohne Erfolg um einen direkten Draht zu Tuchel bemüht haben. "Es gab ein paar Versuche der Annäherung. Da wurde nicht immer geantwortet", berichtete "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl dazu.

Trotz der gemeinsamen Augsburg-Vergangenheit sei es "nie eine Freundschaft geworden" zwischen den beiden Fußballlehrern, wie es in dem Podcast abschließend dazu hieß.