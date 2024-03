Thomas Meunier rechnet mit Ex-Klub BVB ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Meunier (r.) verließ den BVB im Winter

Thomas Meunier hat den BVB im vergangenen Winter sechs Monate vor seinem eigentlichen Vertragsende verlassen. Wirklich im Guten haben sich beide Seiten nicht getrennt. Der Belgier hat nun nämlich Kritik an den Entscheidungsträgern bei Borussia Dortmund geübt.

Thomas Meunier ist unzufrieden über sein vorzeitiges Ende bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, wie er am Rande der Testspiele der belgischen Nationalmannschaft klar stellte. Der 32-Jährige zeigte sich durchaus enttäuscht über die Herangehensweise der BVB-Bosse.

"Dortmund hat mir gegenüber kommuniziert, obwohl ich auf dem Platz war, dass die Rückkehr meines Konkurrenten nach seiner Verletzung mich wieder ins Abseits befördern würde", sagte Meunier in einer Presserunde. Gemeint war BVB-Profi Julian Ryerson, der Anfang Dezember letzten Jahres einige Spiele aufgrund einer Innenbandverletzung verpasst hatte. Meuniers Meinung dazu: "Ich finde, da fehlt es ein bisschen an Neutralität und an Konkurrenzkampf. Aber das ist ein anderes Thema."

Meunier nach BVB-Abschied: "Trabzonspor die interessanteste Option"

Der Belgier berichtete zudem, dass ihm die BVB-Entscheider im Winter eine deutliche "Botschaft" mitteilten: "Wenn du eine andere Option findest, versuche dein Glück. Denn in Dortmund wird es kompliziert."

Meuniers "einziges Ziel" sei es indes gewesen, schnell "wieder in die Nationalmannschaft zu kommen. Also musste ich ein Risiko eingehen und es bei einer anderen Mannschaft versuchen".

Am Ende ließ ihn Borussia Dortmund ohne Ablöse an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ziehen. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2025. "Und für den Moment ist Trabzonspor die interessanteste Option.“

Thomas Meunier war im Sommer 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet worden, in seinen dreieinhalb Jahren im Revier absolvierte er 83 Pflichtspiele.