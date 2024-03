"Nagelsmanns Zauberer" verpassen Frankreich "große Ohrfeige"

IMAGO

Die deutsche Nationalmannschaft bekam von der internationalen Presse viel Lob

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem 2:0-Achtungserfolg gegen Frankreich in das EM-Jahr. Weit über die Landesgrenzen hinaus wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine bärenstarke Leistung mit Lob überschüttet. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Deutschland

n-tv: "Das macht endlich Lust auf die EM: Nach dem Rekordtor von Florian Wirtz hat die Fußball-Nationalmannschaft mit der besten Leistung seit Jahren nicht nur den großen Titelfavoriten Frankreich verblüfft."

Bild: "Der DFB startet mit einem Sieg ins Jahr der Heim-EM! Deutschland setzt ein Ausrufezeichen und schlägt Vizeweltmeister Frankreich auf eigenem Boden verdient mit 2:0."

kicker: "Die deutsche Nationalmannschaft ist neu und alt zusammengestellt ins wichtige EM-Jahr 2024 gestartet - und hat direkt einen 2:0-Achtungserfolg in Frankreich gefeiert. Die DFB-Elf überraschte dabei mit einem Rekordtor und einem frühen Treffer in Abschnitt zwei. Mbappé & Co. kamen insgesamt zu harmlos daher."

Sky: "Mit einem historischen Blitzstart und einer eindrucksvollen Leistung hat die wie entfesselt aufspielende deutsche Fußball-Nationalmannschaft plötzlich EM-Feuer entfacht."

Frankreich

L'Équipe: "Die große Ohrfeige. Im 150. Spiel von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft erteilt Deutschland Les Bleus eine Lehrstunde. Man hat es nicht kommen sehen, am wenigsten in diesem Ausmaß, diese absolute Lektion und diesen Abend ohne Licht."

La Parisien: "Zurecht von den deutschen Dominatoren geschlagen, haben Les Bleus an diesem Samstagabend nie auf dem Rasen von Lyon stattgefunden. Die Spieler von Didier Deschamps scheiterten in vielen Bereichen. Belastet durch einen albtraumhaften Beginn, ist es der Équipe de France nicht gelungen, den Kopf über Wasser zu halten."

Le Figaro: "Eine Niederlage, die eines Vize-Weltmeisters nicht würdig ist."

La Libération: "Die Deutschen brennen, Les Bleus geraten in die Irre. Die deutsche Mannschaft ist definitiv wieder zum Angstgegner der Bleus geworden. Das Überschalltor von Florian Wirtz hat bis zur Karikatur die Defizite Frankreichs gegenüber seinem alten Rivalen aufgezeigt, obwohl der sich vor dem Duell in einer sportlichen Krise befunden hatte."

England

The Guardian: "Deutschland weckt Hoffnungen für die EM 2024. Toni Kroos kehrte zurück und Florian Wirtz erzielte das schnellste deutsche Tor aller Zeiten beim 2:0-Sieg der EM-Gastgeber gegen Frankreich in Lyon."

BBC: "Wirtz stellt beim Sieg über Frankreich neuen deutschen Torrekord auf. Der Leverkusener erzielte schon nach sieben Sekunden einen Treffer und Deutschland beendete eine sieglose Serie von drei Spielen mit einem souveränen Sieg über Frankreich in Lyon."

Daily Mail: "Florian Wirtz erzielt nach nur acht Sekunden das schnellste Länderspieltor Deutschlands aller Zeiten und hilft der Mannschaft von Julian Nagelsmann, den Weltmeister von 2018 zu beeindrucken. Kai Havertz sicherte den Sieg gegen Frankreich."

The Sun: "Toni Kroos hat sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft mit einem Assist nach nur sieben Sekunden gefeiert. Der Star von Real Madrid sorgte dafür, dass seine Mannschaft schon sehr früh gegen Frankreich in Führung ging."

Spanien

Marca: "Deutschland wird durch die Rückkehr von Toni Kroos gegen Frankreich wiederbelebt "

Mundo Deportivo: "Deutschland vernichtet Mbappés Frankreich bei Kroos‘ toller Rückkehr"

Sport: "Nagelsmanns Zauberer wollen bei der Europameisterschaft eine Show abliefern. Und auf diesem Niveau besteht kein Zweifel daran, dass sie dazu in der Lage sein werden."