Schweinsteiger fordert "Umbruch" beim FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Bastian Schweinsteiger fordert einen "kleineren Umbruch" beim FC Bayern

Die Trainerfrage beim FC Bayern beschäftigt auch Ex-Profi und TV-Experte Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister von 2014 ist sich aber sicher: Allein mit einem neuen Chefcoach werden die Probleme an der Säbener Straße nicht gelöst.

Bastian Schweinsteiger hat zwei Namen im Kopf, als er im "Sportschau"-Interview auf den möglichen Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern angesprochen wurde: "Xabi Alonso ist ein Kandidat, Zidane wäre natürlich auch sensationell."

Alonso von Bundesliga-Überflieger Bayer Leverkusen gilt gemeinhin als Wunschlösung der Bayern-Bosse, ob der Spanier sich für einen Wechsel entscheidet, steht allerdings noch in den Sternen. Zinédine Zidane war zuletzt ebenfalls als Kandidat ins Spiel gebracht worden, seit seinem Abschied bei Real Madrid im Sommer 2021 ist er ohne Anstellung im Fußballgeschäft.

Doch auf den deutschen Rekordmeister warten auch abseits der Trainerfrage große Baustellen, hob Bastian Schweinsteiger hervor.

Schweinsteiger fordert "kleineren Umbruch" beim FC Bayern

"Der FC Bayern muss auf jeden Fall auch etwas in der Kaderplanung verändern. Allein jetzt einen Trainer auszutauschen, das reicht nicht", so der 39-Jährige: "Du musst mit Sicherheit Spieler verkaufen oder auf jeden Fall einen kleineren Umbruch machen."

Bedarf sieht der ehemalige Weltklassespieler "im zentralen Mittelfeld". Zwar habe man mit Eigengewächs Aleksandar Pavlovic "schon jemanden" in die Startelf gebracht, allerdings brauche es im Kader für die Schaltzentrale womöglich noch einen zusätzlichen Spieler. Auch "auf den Außenbahnen" könnten die Münchner womöglich zulegen, so der "ARD"-Experte.

"Es geht darum, dass du mehr Konstanz reinbringst. Bayern hat unglaublich viele Gegentore kassiert, damit wird es schwieriger Titel zu gewinnen. Du musst diese defensive Stabilität wieder hereinbringen. Da gehört nicht nur die Abwehr dazu, sondern da müssen auch die Offensivspieler mitmachen", führte Schweinsteiger aus: "Das ist ein ganz wichtiger Faktor."

Helfen könnte auch Joshua Kimmich, würde er wie zuletzt in der Nationalmannschaft künftig auch beim FC Bayern regelmäßig als rechter Verteidiger spielen. Zuletzt war er von Thomas Tuchel in die Viererkette gezogen worden. "Bei Bayern München wäre man sicher froh, wenn er sagen würde: 'Ich spiele rechter Verteidiger und mache das für euch in den nächsten Jahren.' Darüber wäre Bayern München sehr happy."