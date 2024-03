Champions-League-Titel? Für Musiala ist "alles möglich"

IMAGO/Markus Fischer

Jamal Musiala will mit dem FC Bayern zumindest einen Titel gewinnen

Der Rückstand des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenführer Bayer Leverkusen ist wohl zu groß für eine Aufholjagd. Die letzte Titelchance für die Münchner ist somit der Gewinn der Champions League. Jamal Musiala gibt sich optimistisch, kennt aber auch die Stärken des kommenden Gegners.

Nationalspieler Jamal Musiala hat großen Respekt vor dem FC Arsenal, dem Viertelfinal-Gegner des FC Bayern in der Königsklasse. "Martin Ødegaard ist ein genialer Regisseur im Mittelfeld, aber es gibt im ganzen Team viel Qualität: Saka, Martinelli, Rice, Havertz und viele mehr. Sie haben auf jeder Position Top-Qualität. Dafür müssen wir bereit sein", sagte er der "Sport Bild".

"Mit dem Rückspiel gegen Arsenal in unserer Allianz Arena können wir den Einzug ins Halbfinale packen! Alles ist möglich! Ich träume von dem Finale in Wembley ", legte der 21-Jährige, der seit 2020 das Bayern-Trikot trägt, nach. Er weiß aber auch: "Zunächst einmal müssen wir in den beiden Bundesliga-Spielen zuvor noch einen guten Rhythmus aufbauen. Es wird schwer, Leverkusen einzuholen. Wir werden so viel Druck wie möglich machen". Am kommenden Samstag müssen die Münchner zunächst gegen den BVB (18:30 Uhr) bestehen.

FC Bayern: "Wir können jedes Team schlagen"

Musiala hoffe, "aus dieser schwierigen Saison noch etwas rausholen können. Am besten einen Titel!" Um sich diesen in der Champions League zu sichern, müsste der FC Bayern im Halbfinale Manchester City oder Real Madrid aus dem Weg räumen. Chancenlos sei der deutsche Rekordmeister aber auch gegen diese Klubs nicht.

"Ich habe die Einstellung, dass wir jedes Team schlagen können. Es gibt Teams, die bessere Spielzeiten als wir absolvieren. Ich würde aber nie in ein Match gehen und Angst vor dem Gegner haben", stellte der in Stuttgart geborene Nationalspieler mit Blick auf den Weg ins Finale der Königsklasse klar.