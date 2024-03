"Der beste Verein": Boniface erklärt Leverkusen-Wechsel

IMAGO

Victor Boniface entschied sich im Sommer für Bayer Leverkusen

Mit der Verpflichtung von Victor Boniface landete Bayer Leverkusen einen echten Transfer-Coup. Auch andere Klubs aus der Premier League und Bundesliga hatten den Torjäger auf dem Zettel. Um seinen Transfer zur Werkself zu vollziehen, sagte der Nigerianer auch Eintracht Frankfurt ab.

Mit 16 Treffern in 23 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen hat Victor Boniface die Bundesliga im Sturm erobert. Bis zu seiner Verletzung im Vorfeld des Afrika-Cups, die den Nigerianer bis heute pausieren lässt, gehörte der 23-Jährige bei der Werkself zu den Gesichtern des Erfolgs. In einem Interview mit der "Sport Bild" blickte der Stürmer nun auf seinen Transfer zurück.

"Es gab Anfragen, aber ich hatte zu meinem Berater gesagt, dass Leverkusen für mich der beste Verein wäre. Vor mir wurden Spieler wie Granit Xhaka und Jonas Hofmann geholt, das gab mir zusätzlich ein gutes Gefühl", sagte Boniface, der für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise nach Deutschland wechselte. Auch ein anderer Bundesliga-Klub hatte sich früh um ihn bemüht.

Eintracht Frankfurt sprach mit Victor Boniface

"Eintracht Frankfurt war der erste Klub, mit dem ich gesprochen hatte. Danach mit Leverkusen. Bayer hat sich dann auch anschließend wirklich extrem um mich bemüht, ist immer drangeblieben. Das hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen", erläuterte der Bayer-Angreifer seine Entscheidung. Seine Sympathie für die Rheinländer hatte Boniface aber bereits vorher entdeckt.

"Wir hatten in der Europa League im Viertelfinal-Hinspiel in der Vorsaison 1:1 in Leverkusen gespielt, ich hatte den Führungstreffer erzielt und mit Robert Andrich nach Abpfiff das Trikot getauscht", sagte der fünffache Nationalspieler und ergänzte: "Nach diesem Spiel hatte ich viele nette Nachrichten von Leverkusener Fans erhalten. Schon da konnte ich mir sehr gut vorstellen, zu Bayer zu wechseln."

Der Gewinn der Bundesliga hat für Boniface, der "bald zurück" sein will, die oberste Priorität. "Die Meisterschale fehlt diesem großen Verein. Es wäre für mich eine Auszeichnung, Teil dieses historischen Erfolgs zu sein", so der bullige Torjäger.