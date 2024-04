Hier läuft Saarbrücken vs. Lautern im Free-TV und Stream

IMAGO/Sebastian Bach

Der 1. FC Saarbrücken träumt von der nächsten magischen Nacht im DFB-Pokal

Der 1. FC Saarbrücken spielt eine sensationelle Saison im DFB-Pokal, hat mit dem FC Bayern (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0), und Borussia Mönchengladbach (2:1) bereits drei Bundesliga-Klubs aus dem Wettbewerb geworfen. Gelingt dem Drittligisten gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) nun der nächste Coup, der gleichbedeutend wäre mit dem Einzug ins Endspiel? Und wo wird die Halbfinal-Partie zwischen Saarbrücken und den Pfälzern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die Pokalhelden des 1. FC Saarbrücken sind nur noch einen Schritt davon entfernt, tatsächlich das große Finale am 25. Mai in Berlin zu erreichen. Die Mannschaft von Cheftrainer Rüdiger Ziehl, die in der 3. Liga im Niemandsland der Tabelle rangiert, hat sich mit den Überraschungssiegen gegen Bayern, die Eintracht und Gladbach ohnehin schon Legendenstatus erspielt, träumt nun aber tatsächlich vom Endspiel im Berliner Olympiastadion.

Da wollen die Roten Teufel aus Kaiserslautern aber am 2. April ebenfalls hin. Die Pfälzer haben den DFB-Pokal bis dato zweimal gewonnen (1990 und 1996), starten nun als leichter Favorit in das Duell mit dem klassentieferen Kontrahenten.

Schafft Saarbrücken auch gegen Kaiserslautern die Pokal-Überraschung und schreibt sein Märchen weiter? Macht es der FCK besser als die drei Bundesligisten und bezwingt Saarbrücken im eigenen Stadion? Und wo wird das erste Halbfinale im DFB-Pokal live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Saarbrücken vs. Lautern live im TV und Stream