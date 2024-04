Trainer-Überraschung beim FC Bayern nicht ausgeschlossen?

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Zinédine Zidane (r.) trainierte zuletzt Real Madrid

Die Trainer-Suche des FC Bayern dauert bekanntermaßen an. Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick gelten aktuell als die Favoriten. Kult-Kommentator Marcel Reif schließt eine Überraschung dennoch nicht kategorisch aus.

Er halte ein Engagement von Zinédine Zidane beim FC Bayern "noch nicht für völlig ausgeschlossen", sagte Reif in der "Bild"-Sendung "Reif ist live". "Wenn sie denn auf einen so großen Namen gehen", fügte der langjährige Fußball-Berichterstatter als Bedingung an.

Zwar wurde Zidane in den vergangenen Wochen schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Eine heiße Spur zum ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldmann soll aktuell aber nicht bestehen.

Reif hält es besonders aus einem Grund eher für unwahrscheinlich, dass Zidane im Sommer an der Säbener Straße vorfährt. In München werde man "mit dem Campus arbeitet müssen, mit jungen Spielern. Ich glaube da braucht es sehr viel Sprache", so Reif.

Zidane spricht kein Deutsch, soll sich mit dem Englischen ebenfalls schwer tun. Der 51-Jährige liebäugelt "Mundo Deportivo" zufolge ohnehin mit dem Amt des französischen Nationaltrainers.

FC Bayern führt offenbar Kandidaten-Gespräche

Der FC Bayern blickt währenddessen wohl auf ein Trio: Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Julian Nagelsmann (Nationaltrainer Deutschlands) und Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) befinden sich dem "kicker" zufolge zum jetzigen Zeitpunkt im engen Kandidatenkreis. Erste Gespräche sollen schon stattgefunden haben.

Laut dem Fachmagazin fiel der Name Hansi Flick zuletzt ebenfalls an der Säbener Straße. Der 59-Jährige könnte sich eine Rückkehr nach München "grundsätzlich vorstellen". Jedoch zähle Flick "nicht zu den Top-Kandidaten", hieß es vor wenigen Tagen in einem entsprechenden Bericht.

Wer beim FC Bayern im Sommer auf Thomas Tuchel folgt, bleibt dementsprechend erst noch abzuwarten.