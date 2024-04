Zähe Verhandlungen mit City - was macht Ortega?

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock

Stefan Ortega spielt seit 2022 bei Manchester City, hat noch bis 2025 Vertrag

Stefan Ortega überzeugt bei Manchester City als Ersatz des verletzten Stammtorwarts Ederson. Ob der ehemalige Bielefelder beim Team von Pep Guardiola bleibt, ist aber offen. Ortega steht vor einer Grundsatzentscheidung.

Vor zwei Jahren wechselte Stefan Ortega von Arminia Bielefeld zu Manchester City und damit von einem Absteiger zu einem Premier-League-Giganten. Mit City gewann er in der Vorsaison das Triple aus englischer Meisterschaft, FA Cup und Champions League.

Stammtorwart ist Ortega unter Pep Guardiola zwar nicht, den guten Ruf der deutschen Torleute bestätigt er aber auf der Insel trotzdem. Als verlässliche Nummer zwei ist der 31-Jährige immer da, wenn er gebraucht wird. Zurzeit vertritt er den verletzten Brasilianer Ederson tadellos.

Trotz des hohen Standings, das Ortega bei Guardiola und im Klub genießt, ist seine Zukunft bei Manchester City unklar. Sein Vertrag läuft bis 2025, Ortega äußerte sich zuletzt schwammig, vermied ein klares Bekenntnis zu City.

"Am Ende ist es nicht meine alleinige Entscheidung, meine Frau ist auch da, wir erwarten das zweite Kind. Ich bin nicht mehr Anfang 20, also muss ich mit Bedacht entscheiden, was ich im Sommer mache", zitieren die "Manchester Evening News" den Tormann nach dem 4:1-Sieg der Citizens gegen Aston Villa.

"Es ist nicht so, dass ich den Verein dazu drängen muss, dass sie mich verkaufen. Es geht einfach darum, zu sehen, was passiert", sagte Ortega: "Ich bin glücklich hier zu sein, weil es einer der größten Vereine der Welt ist. Ich bin entspannt, es gibt schlimmere Orte als hier."

Laut "Daily Mail" verhandeln Ortega und City seit Monaten darüber, den Vertrag des Torwarts zu verlängern - bisher ohne Ergebnis. Demnach liegen die Vorstellungen des Spielers und des Klubs bezüglich Gehalt und Laufzeit des Vertrages auseinander.

Außerdem hege Ortega noch immer den Wunsch, als Nummer eins bei einem Klub zu spielen. Bei Manchester City wird dieser sich kaum erfüllen - selbst wenn Ederson (Vertrag bis 2026) City verlassen sollte.

VfB Stuttgart darf auf Nübel-Verbleib hoffen

Möglich wäre eine Rückkehr Ortegas in die Bundesliga. Ortega wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, sollte Bayern-Leihgabe Alexander Nübel die Schwaben verlassen.

Diese Option könnte aber auch schon bald vom Tisch sein. Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" planen die Münchner ab 2025 mit Nübel als Nachfolger von Manuel Neuer, sind bereit den Vertrag des Ex-Schalkers zu verlängern. Eine erneute Leihe an den VfB wäre dann möglich.

Ortega stünde dann vor einer Grundsatzentscheidung: Sich mit City einigen und noch ein paar Jahre als solide Nummer zwei verbringen - oder einen Klub finden, wo er die Nummer eins ist.