Ex-BVB-Profi Passlack droht das Aus

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Felix Passlack könnte den VfL Bochum im Sommer schon wieder verlassen

Schon als junger Teenager trug Felix Passlack das Trikot von Borussia Dortmund. Nach etlichen Leihen hat der Rechtsverteidiger den BVB im vergangenen Sommer endgültig verlassen und sich dem VfL Bochum angeschlossen. Dort steht er womöglich nach nur einer Saison schon vor dem Aus.

Wie "Spox" berichtet, ist ein vorzeitiger Abgang von Felix Passlack beim VfL Bochum nicht mehr ausgeschlossen.

Sein Vertrag bei Revierklub ist zwar noch bis 2025 datiert, der VfL wolle dem ehemalige U21-Nationalspieler im Sommer aber keine Steine in den Weg legen, sollte er einen Verein finden, bei dem er mehr Spielpraxis erhält.

Diese ist für Passlack in Bochum Mangelware. Nach einem guten Start hat der Abwehrspieler seinen Platz im Team von Trainer Thomas Letsch verloren. In diesem Jahr stehen erst zwei Einsätze zu Buche. Sieben Mal sogar schaffte er den Sprung in den Spieltagskader nicht.

Passlack wurde in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund ausgebildet. Den endgültigen Durchbruch bei den Schwarz-Gelben schaffte er allerdings nicht.

Stattdessen durchlief Passlack zahlreiche Leihstationen und spielte für die TSG Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard. Mitte 2020 kehrte der mittlerweile 25-Jährige zum BVB zurück, um sich noch einmal vor Ort zu beweisen. Mit mäßigem Erfolg, der Durchbruch gelang erneut nicht.

Passlack wollte sich in Bochum als Stammspieler durchsetzen

"Es war zermürbend, nicht zu wissen, wie es mit dir weitergeht", blickte Passlack im Sommer 2023 im Interview mit der "Sport Bild" auf die vielen Leihwechsel zurück. "Ich hatte mir erträumt, eines Tages unangefochtener Stammspieler in Dortmund zu sein. Das hat nicht geklappt", berichtete er von seinem geplatzten Traum.

Damals kündigte Passlack an, sich beim VfB Bochum durchsetzen zu wollen. "In der vergangenen Saison, in der ich nur Kurzeinsätze hatte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht weitergeht. Ich bin 25 und will endlich richtig Fußball spielen", so der gebürtige Bottroper. Ein Plan, der bislang nicht aufgeht.