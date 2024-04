Nagelsmann-Rückkehr? Deutliche Ansage an den FC Bayern

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück?

Beim FC Bayern dürften alle Beteiligten aufatmen, wenn die verkorkste Saison 2023/2024 endlich Geschichte ist. Zu oft blieb das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel hinter den hohen Erwartungen zurück. Klub-Ikone Jean-Marie Pfaff fordert daher einen kompletten Neuanfang.

"Im Grunde ist diese Saison für den FC Bayern München gelaufen – zumindest in den nationalen Wettbewerben", schrieb der Belgier in seiner Kolumne für die "Abendzeitung". Für ihn sei die Trainersuche deshalb "auf jeden Fall spannender" als das Titelrennen.

Hintergrund: Tuchel wird den Verein im Sommer verlassen, beide Seiten sind miteinander nie glücklich geworden. Wunsch-Nachfolger Xabi Alonso hat dem FC Bayern allerdings schon abgesagt, der Spanier bleibt bei Bayer Leverkusen.

Spekuliert wird derzeit über eine Rückkehr von Julian Nagelsmann, der aktuell noch als Bundestrainer beschäftigt ist. Sein Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund endet nach der Heim-EM.

"Ich fände eine zweite Amtszeit von Nagelsmann sehr spannend, zumal seine Beurlaubung vor gut einem Jahr vielleicht etwas zu überhastet vollzogen wurde", erklärte Pfaff.

Dass der 36-Jährige im März 2023 für Tuchel Platz machen musste, sei "rückblickend vielleicht nicht die beste Entscheidung" gewesen, merkte der ehemalige Weltklasse-Schlussmann an.

FC Bayern: Pfaff gefällt der Tuchel-Fußball nicht

Bei aller Kritik an den auch damals eher durchwachsenen Resultaten des FC Bayern sei "die Art und Weise, wie die Münchner unter Nagelsmann überwiegend Fußball gespielt haben, schon deutlich ansehnlicher gewesen, als es in den letzten Wochen und Monaten der Fall war", so Pfaff.

Wie sich das Team kürzlich bei der bitteren 0:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund präsentiert habe, sei "alles andere als bayern-like" gewesen", monierte der 70-Jährige.

Pfaffs unmissverständliche Forderung: "Es ist dringend nötig, sich für die neue Saison wieder so aufzustellen, dass der Weg zum Titel nur über den FC Bayern führt. Dazu braucht es neben einem neuen Trainer auch Umstrukturierungen im Kader. Nicht jeder Spieler macht auf mich den Eindruck, dass er aktuell das Niveau hat, um bei den Bayern zu spielen."