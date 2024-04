Wie findet Freund den nächsten Haaland?

IMAGO/Eduard Martin

Christoph Freund ist seit September 2023 Sportdirektor beim FC Bayern

Seit September 2023 ist Christoph Freund Sportdirektor beim FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister warten auf den Österreicher in seinem ersten Sommer-Transferfenster gleich viele Aufgaben. Kann der 46-Jährige - wie einst in Salzburg - kommende Weltstars nach München locken?

Sadio Mane und Erling Haaland sind nur zwei Namen, die Christoph Freund während seiner Anstellung bei RB Salzburg nach Österreich holen konnte. Ähnliches erhoff man sich nun beim FC Bayern.

Mane wechselte im Sommer 2012 aus Frankreich nach Salzburg, war weitestgehend und startete in Salzburg seine Weltkarriere. In einem Interview mit der "FAZ" erinnert sich Freund noch genau an die Verpflichtung des Senegalesen: "Er spielte damals in Metz, in der dritten französischen Liga. Er ist uns aufgefallen, weil wir solche Spieler suchten: mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen schnellen ersten Schritten, mit seiner ganzen Art und Weise Fußball zu spielen. Wir sind dann nach Metz geflogen und haben ihn uns live im Stadion angeschaut, aber das war nicht so ein langer Scoutingprozess."

Freund lotste auch Ex-BVB-Star Haaland nach Salzburg

Einfach gestaltete sich die Verpflichtung von Mane dennoch nicht: "Von einem französischen zu einem österreichischen Verein zu wechseln – das war nicht der logische nächste Schritt. Salzburg stand noch nicht für den Weg der Spielerentwicklung, für den es heute steht."

Bei einem anderen Star gestaltete sich das schon anders: "Bei Erling Haaland war’s dann einfacher."

"Es war eher die unglaubliche Leidenschaft, der unglaubliche Wille, wie er die Tore erzielen wollte. Es war einfach so beeindruckend, mit welchem Willen er immer wieder Tore schießen wollte", verrät Freund.

Während Mane aus Salzburg zum FC Liverpool ging und nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, zog es Erling Haaland nach eineinhalb Jahren in Österreich zum BVB und im Somme 2022 zu Manchester City.