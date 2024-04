"Vor allem" dort begehrt: Mbappé bald in der Bundesliga?

IMAGO/LP/Olivier Lejeune

Ethan Mbappé (re.) auf der Bank neben seinem berühmte(re)n Bruder Kylian Mbappé

Während die Fußball-Welt seit Wochen sehnsüchtig auf die Verkündung des Wechsels von Kylian Mbappé zu Real Madrid wartet, könnte es im Hintergrund einen weiteren Abgang von Paris Saint-Germain geben mit dem Namen Mbappé. In dem Fall handelt es sich allerdings um Kylians jüngeren Bruder Ethan, der laut einem Bericht angeblich in der Fußball-Bundesliga heiß begehrt ist.

Paris Saint-Germain droht in diesem Sommer eine größere Mbappé-Abwanderungswelle als angenommen. Denn neben dem bereits feststehenden Abgang von Kylian Mbappé, der aller Voraussicht nach zu Real Madrid wechseln wird, könnte auch Ethan Mbappé, der jüngere Bruder des Superstars, PSG verlassen.

Ethan Mbappé, der gerade einmal 17 Jahre alt und damit acht Jahre jünger als sein Bruder ist, stammt aus der Jugend des französischen Hauptstadtklubs, trägt bereits seit 2017 das Trikot der Pariser. Seit letztem Sommer darf der zentrale Mittelfeldspieler mit den PSG-Stars trainieren und bekam im Dezember letzten Jahres sogar schon einen Kurzeinsatz in der Ligue 1 geschenkt.

Beim 3:1-Erfolg über den FC Metz schnupperte der 17-Jährige seine erste Profi-Minute. Auch im Pokal durfte Ethan Mbappé bereits ran. Rund 40 Minuten waren ihm insgesamt in den beiden Coupe-de-France-Partien gegen US Revel (9:0) und US Orleans (4:1) in der 5. und 6. Runde vergönnt.

Das Problem aus PSG-Sicht: Der Vertrag von Ethan Mbappé läuft - genau wie der seines Bruders Kylian - nach der aktuellen Spielzeit aus. Anders als beim Superstar ist beim Youngster aber wohl noch nicht entschieden, wie es weitergeht.

Neben der Option auf eine Verlängerung bei Paris Saint-Germain steht laut einem Bericht des Radiosenders "RMC", aus dem das Portal "fussballtransfers.com" zitiert, auch ein Abschied im Raum. Angeblich gibt es bereits zahlreiche Interessenten für den Mittelfeldmann mit dem berühmten Nachnamen.

Die Bundesliga jagt Mbappé

Demnach baggern sowohl Teams aus der Ligue 1 sowie aus Spaniens La Liga als auch "vor allem" Mannschaften aus der deutschen Bundesliga am Teenie.

Beste Chancen also für Klubs aus dem deutschen Fußball-Oberhaus? Offen. Allerdings soll PSG die Verlängerungsgespräche mit dem jüngeren Mbappé zuletzt eingefroren haben, wie es weiter heißt. Ein Umstand, der den Bundesliga-Vereinen, die namentlich nicht genannt wurden, im Werben helfen dürfte.