BVB-Gegner muss auf Stürmer verzichten

IMAGO/Jose Miguel Fernandez

Memphis Depay fällt rund vier Wochen aus

Borussia Dortmund Gegner in der Champions League Atletico Madrid muss in den Viertelfinal-Duellen gegen den BVB auf seinen Top-Stürmer Memphis Depay verzichten.

Das berichtet das spanische Blatt "Marca". Dem Bericht zufolge hat sich der niederländische Angreifer eine Muskelverletzung zugezogen, die ihn wohl rund vier Wochen Ausfallzeit kosten wird.

Damit fehlt der 30-Jährige sowohl im Hinspiel am Mittwoch im Metropolitano in Madrid (21 Uhr, sport.de-Ticker) als auch im Rückspiel in der kommenden Woche in Dortmund.

Memphis Depay muss länger pausieren

Auch in einem möglichen Halbfinale der Königsklasse wäre ein Einsatz des Stürmers wohl noch ungewiss.

Für Depay ist es der nächste Rückschlag in einer von Verletzungen geplagten Saison. Zum vierten Mal fällt er in dieser Spielzeit mit muskulären Problemen aus.

In 28 Pflichtspielen für Atletico erzielte er 23/24 bisher neun Tore und zwei Assists. Wie wichtig er für das Team sein kann, stellte er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand unter Beweis. Sein Treffer in der 87. Minute brachte Atletico in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen behielten die Spanier die Oberhand - auch dank des Elfers von Depay.

BVB vor wichtigen Spielen

Ende März kam er für die niederländische Nationalmannschaft im Test gegen das DFB-Team (1:2) zum Einsatz. Dort legte er das frühe 1:0 der Gäste von Veerman auf, wurde in der 75. Minute ausgewechselt.

Borussia Dortmund geht gegen die Madrilenen als leichter Underdog ins Rennen. Am Samstagabend hatte der VfB Stuttgart den zwischenzeitlichen BVB-Höhenflug mit fünf wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie gestoppt.

Nach der 0:1-Heimpleite rutschte der BVB auf Rang 5 ab. Die Qualifikation für die Champions League wird für die Westfalen zum ultimativen Ziel in der Bundesliga-Endphase. Konkurrent RB Leipzig liegt mit 53 Zählern punktgleich auf Rang vier. Der fünfte Rang würde für die CL-Quali nur dann reichen, wenn Deutschland in der Ein-Jahres-Rangliste der UEFA vor England bleibt.