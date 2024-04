Rangnick hat Bayern-Entscheidung getroffen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für Ralf Rangnick ist der FC Bayern kein Thema

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison und handelt sich nun den nächsten Korb ein.

Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, Sebastian Hoeneß hat in Stuttgart verlängert. Und auch Ralf Rangnick will nicht zur kommenden Saison neuer Trainer des FC Bayern werden.

Der Nationaltrainer der österreichischen Nationalmannschaft hat anhaltende Spekulationen um ein mögliches Bayern-Engagement deutlich beendet.

Auf entsprechende Frage von RTL/ntv und sport.de nach dem Workshop der EM-Trainer am Montag in Düsseldorf antwortete Rangnick: "Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber auch nur nachzudenken, geschweige denn zu reden."

Er sei Nationaltrainer Österreichs und das "sehr gerne" und mit "Leib und Seele." "Wir freuen uns extrem auf die EM und danach dann auf die WM-Quali. Österreich war viele Jahre nicht mehr bei einer WM dabei. Auch das war einer der Gründe, warum ich mich damals für Österreich entschieden habe."

Rangnick-Klartext zu Bayern: "Warum auch?"

Mit dem FC Bayern beschäftige er sich nicht. "Warum auch?", sagte er auf eine entsprechende Nachfrage.

"Brennen" würde es an anderen Orten auch, erklärte Rangnick. All das sei kein Grund, dass sein Name an der Säbener Straße gehandelt werde.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass die Bayern-Bosse eine Short List mit drei Kandidaten im Kopf haben. Neben Roberto De Zerbi und Julian Nagelsmann wurde auch Rangnick genannt.

Rangnick trainiert seit Ende Mai 2022 die österreichische Nationalmannschaft und führte diese nach einer erfolgreichen Quali zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Im November setzte er mit dem 2:0-Sieg gegen das DFB-Team ein Ausrufezeichen.

Bei der EM trifft Österreich in der Gruppe D auf Frankreich, Polen und die Niederlande. Quartier wird Rangnick mit seiner Auswahl in Berlin beziehen, in dem Hotel, in dem bei der WM 2006 die deutsche Mannschaft gewohnt hatte.