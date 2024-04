Eintracht-Ikone soll auf die Trainerbank wechseln

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Makoto Hasebe (l.) ist der älteste Spieler der Bundesliga

Makoto Hasebe ist derzeit der älteste Profi in der Bundesliga, feierte am 18. Januar seinen 40. Geburtstag. Dass für den Oldie nach der laufenden Saison Schluss ist, ist derzeit noch nicht in Stein gemeißelt.

Nach derzeitiger Lage scheint es zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen, dass der Abwehrspieler abermals noch ein Jahr im Trikot der Hessen dranhängen will. In der laufenden Saison kam Hasebe bislang in zwölf Pflichtspielen für die Eintracht zum Einsatz, zuletzt Mitte März bei der 1:3-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund.

Momentan scheint es noch vorstellbar, dass Hasebe noch ein weiteres Jahr als Ergänzungsspieler für die Main-Städter spielen könnte. Eine endgültige Entscheidung darüber wird wohl erst im Sommer nach Ablauf der gegenwärtigen Spielzeit fallen.

Sollte Hasebe seine aktive Fußballerkarriere im Sommer beenden, ist ihm bei der SGE der Wechsel in die Trainertätigkeit bereits zugesichert worden.

Wie die "Bild" jüngst vermeldet, gibt es derzeit konkrete Planungen, den 112-maligen japanischen Nationalspieler zur neuen Saison bei der U21-Mannschaft der Frankfurter Eintracht als Co-Trainer zu installieren.

Hasebe bestritt bislang 382 Bundesliga-Spiele

Die zweite Mannschaft der Adlerträger, die in der viertklassigen Regionalliga Südwest am Start ist, durchläuft zur neuen Spielzeit ohnehin einen Umbruch. Cheftrainer Kristjan Glibo wird die Mannschaft im Sommer verlassen, über dessen Nachfolge ist noch nicht final entschieden.

Ein weiteres Szenario ist laut "Bild", dass sich Hasebe in diesem Sommer zunächst eine Auszeit nehmen und seine Trainertätigkeit erst ein Jahr später in 2025 aufnehmen will.

Hasebe war im Jahr 2014 vom 1. FC Nürnberg in die Main-Metropole gewechselt und ist derzeit der dienstälteste Spiele im Kader der SGE. Insgesamt bringt er es für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt auf 382 Bundesliga-Spiele, in denen er sieben Tore erzielte.