Kehl erklärt Tête-à-Tête mit Simeone

IMAGO/Michael Taeger

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte an der Seitenlinie vollen Einsatz

Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Atlético und Borussia Dortmund ging es am Mittwochabend auch an der Seitenlinie heiß her. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte nach dem Schlusspfiff sein Tête-à-Tête mit Madrids Trainer Diego Simeone.

"Es ging um eine Szene auf dem Platz. Das weiß er und das weiß ich. Und dann war's auch erledigt", verriet Kehl in der Mixed-Zone im Estadio Metropolitano.

Der 44-Jährige war beim 1:2 aus Dortmunder Sicht nach rund einer gespielten Stunde mit Atlético-Coach Simeone aneinander geraten. Der Argentinier ging auf Kehl zu, beide lieferten sich anschließend ein hitziges Wortgefecht, ehe sie wieder voneinander getrennt wurden.

"Ich habe es nicht mitbekommen, aber es gehört halt auch dazu", reagierte BVB-Trainer Edin Terzic bei "DAZN" auf die Szene: "Das weiß man, dass man hier nicht nur elf Spieler auf dem Platz braucht, sondern auch alle Jungs auf der Bank, alle Trainer. Und dass es dann in der Coachingzone auch mal heiß hergehen kann hier, ist jetzt nichts Neues, das überrascht uns nicht."

BVB zeigt Reaktion gegen Atlético

Die Dortmunder waren aufgrund der Tore von Rodrigo De Paul (4.) und Samuel Lino (32.) schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Sébastien Haller verschaffte dem BVB durch seinen Anschlusstreffer (81.) in der Schlussphase noch eine bessere Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) im eigenen Stadion.

"Man muss ehrlich sagen, die haben uns in den Zweikämpfen in der ersten Halbzeit aufgegessen, aber das haben wir uns in der zweiten Halbzeit nicht gefallen lassen", analysierte BVB-Kapitän Emre Can die Leistung gegen Atlético. Einige Spieler seien anfangs "vielleicht ein bisschen nervös" gewesen.

Sportdirektor Kehl lobte ebenfalls die Reaktion nach dem Seitenwechsel. Die Mannschaft habe "aus dieser Anfangsphase dann auch gelernt", resümierte er.