Völler verrät: Nagelsmann hat "Anfragen auf Top-Niveau"

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Rudi Völler bleibt beim DFB - was macht Nagelsmann?

Während der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Verlängerung mit Rudi Völler bereits unter Dach und Fach gebracht hat, buhlt der Verband weiter um die Dienste von Julian Nagelsmann, der sein Amt als Bundestrainer nach Wunsch des DFB auch über die EM hinaus weiter ausführen soll. Doch laut Sportdirektor Völler steht Nagelsmann vor einer schwierigen Entscheidung. Denn neben der Nationalmannschaft lockt wohl auch (mindestens) der FC Bayern.

Bleibt Julian Nagelsmann über die EURO hinaus Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Diese Frage ist dieser Tage noch nicht zu beantworten. Wohl auch nicht für Nagelsmann selbst, der alles gut durchdenken muss, wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler nun erklärte.

"Er ist ein junger, sympathischer und erfolgreicher Trainer. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es für ihn enorm schwierig ist, sich zwischen einem Verein und einem Verband zu entscheiden", wird Völler von "Bild "von der "Trophy Tour", die am Donnerstag in der Telekom-Zentrale in Bonn zu Gast war, zitiert.

Nagelsmann habe "gute Anfragen auf Top-Niveau", verriet Völler und fügte hinzu: "Es ist eine grundsätzliche Entscheidung für ihn – aber er weiß, was er an uns hat."

Laut Informationen des "kicker" ist Nagelsmann einer von drei Top-Kandidaten auf den ab Sommer offenen Trainerposten beim FC Bayern.

Völler setzt auf "Ruhe" vor dem Turnier

Mit dem 36-Jährigen, der bereits zwischen Juli 2021 und März 2023 Coach der Münchner war, sollen laut dem Fachmagazin bereits erste Gespräche geführt worden sein.

Doch ob Nagelsmann wirklich zum Rekordmeister zurückkehrt, sich für eine Verlängerung beim DFB bis inklusive der WM 2026 entscheidet oder eine ganz andere Wahl trifft, ist noch offen. Klar ist laut Völler nur, dass die Causa Nagelsmann vor der EM abgeschlossen sein soll.

"Es ist von ihm und auch von uns der Wunsch, dass es rechtzeitig eine Entscheidung gibt. Es ist auch selbstverständlich, damit eine gewisse Ruhe reinkommt, sonst hast du während des Turniers ständig das Thema. Das will keiner", so Völler.