Schalke-Legende pocht auf Ouedraogo-Verbleib

IMAGO/Michael Taeger

Assan Ouedraogo (r.) hat reges Interesse an seiner Person geweckt

Olaf Thon schaffte beim FC Schalke in den 1980er-Jahren einst als Teenager den Durchbruch, wurde schon mit 17 Jahren zum Stammspieler und Leistungsträger bei Königsblau. Der Weltmeister von 1990 weiß daher auch genau, wie es derzeit um Assan Ouedraogo bestellt ist, der ebenfalls als 17-Jähriger im Mittelpunkt des Interesses steht. Thon empfiehlt dem S04-Youngster noch mindestens ein weiteres Jahr auf Schalke.

Auch Thon legte bei Schalke 04 einst in der 2. Bundesliga los, brachte es 1983/1984 aber bereits auf stolze 45 Pflichtspiel-Einsätze, in denen er 18 Tore erzielte.

So wertvoll für seine Farben ist Assan Ouedraogo derzeit noch nicht. Allerdings wird auch dem U17-Weltmeister eine ähnlich große Karriere wie die von Olaf Thon zugetraut.

"Es ist immer schön, wenn so junge Spieler den Unterschied machen. Und Assan macht den Unterschied", freute sich Thon im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" über die zuletzt starken Leistungen des Eigengewächses.

Ouedraogo soll Anfragen aus der Bundesliga unter anderem von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf dem Tisch liegen haben. S04-Legende Thon hofft trotzdem darauf, dass der Mittelfeldspieler auch nach seinem 18. Geburtstag am 9. Mai mit einem neuen Schalke-Vertrag weiterhin für die Knappen auflaufen wird.

Thon empfiehlt Ouedraogo ein weiteres Jahr beim FC Schalke 04

"Ein weiteres Jahr zweite Liga würde für ihn Sinn ergeben", so die Empfehlung Thons für den 1,91-m-Mann, der aufgrund mehrerer Verletzungen in der laufenden Saison insgesamt nur achtmal in der Schalker Startelf stand.

Grundvoraussetzung ist logischerweise, dass der FC Schalke den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schafft. Dann aber sei das deutsche Fußball-Unterhaus weiterhin die richtige Spielklasse für Ouedraogo, wie Thon ausführte: "Hier könnte er mal eine volle Saison spielen, im Idealfall ohne Verletzung und sich danach in der Bundesliga versuchen. Das wäre für ihn ein logischer Schritt, in der 2. Liga könnte er sich noch einmal richtig nach vorne spielen. Ihm würde ich da locker eine Saison mit mehr als zehn Scorerpunkten zutrauen."

Und selbst im Falle eines Vereinswechsels hat der 57-Jährige die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Juniorennationalspieler in der kommenden Saison doch noch weiter im S04-Trikot beobachten zu können: "Falls er wirklich wechseln will, hoffe ich auf eine Möglichkeit, Assan doch noch ein Jahr auf Schalke zu halten – als Leihspieler."