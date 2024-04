Erlösender Aufstieg? HSV-Legende wagt Prognose

IMAGO/Revierfoto

Rafael van der Vaart tippt den HSV am Ende der Saison auf Platz drei in der 2. Bundesliga

Der Hamburger SV liegt in der 2. Bundesliga aktuell auf Platz vier. Gelingt in dieser Saison endlich der Aufstieg? HSV-Legende Rafael van der Vaart ordnet die Chancen seines Ex-Klubs und der Konkurrenz ein.

Sechs Spieltage vor Schluss ist das Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga heiß umkämpft. HSV-Legende Rafael van der Vaart glaubt aber nicht, dass sein ehemaliger Verein noch eine Chance auf den direkten Aufstieg hat.

"Ich denke, mit St. Pauli und Kiel sind die ersten beiden Aufstiegsplätze schon vergeben" erklärte er bei "Bild".

Die beiden Klubs haben derzeit acht (St. Pauli) respektive sechs Punkte (Kiel) Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dahinter könnte es jedoch ein Hauen und Stechen geben, schätzt van der Vaart, der insgesamt 199 Pflichtspiele für den HSV absolvierte: "Düsseldorf, der HSV und Hannover können sich meiner Meinung nach berechtigte Hoffnungen machen, am Ende die Ausscheidungsspiele gegen den 16. der Bundesliga zu bestreiten."

Der Niederländer betont dabei auch die Besonderheiten im Spielplan: "Alle drei Kontrahenten um Platz 3 müssen in den letzten sechs Partien jeweils parallel daheim oder auswärts antreten."

Die Düsseldorfer spielen am 29. Spieltag auswärts in Wiesbaden, der HSV ist beim 1. FC Magdeburg zu Gast und Hannover 96 bestreitet das Derby bei Eintracht Braunschweig.

Aufstiegskampf ist laut van der Vaart "totaler Stress" für den HSV

Drei Konkurrenten, aber nur einer kann am Ende auf dem Relegationsplatz landen. Hier sieht van der Vaart den HSV im Vorteil.

"Mein Ex-Verein hat schon mal aus schier auswegloser Situation 2022 mit fünf Siegen in Folge am Ende der Saison den Relegationsplatz ergattert. Und auch in der vergangenen Spielzeit hat es ja erneut mit Platz 3 geklappt", fasste van der Vaart zusammen.

Der ehemalige HSV-Kapitän glaubt erneut an die Relegation: "Die Jungs, die in den vergangenen zwei Jahren das Wort in der Kabine und auf dem Platz geführt haben und auch unter totalem Stress zweimal Dritter geworden sind, werden auch diesmal den Laden zusammenhalten."