Thomas Müller nennt Probleme des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Schaut auf das Gesamtbild: Thomas Müller (M.) vom FC Bayern

Dass der FC Bayern nach einem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal nach wie vor Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse hat, hätte vor der Saison wohl niemanden überrascht, dass es der einzige Titel ist, den die Münchner zu diesem Zeitpunkt noch realistisch jagen, hätte hingegen wohl kaum jemand prophezeit. Urgestein Thomas Müller hat nun offen Probleme des Klubs angesprochen.

"Wir haben Probleme damit, konstant Spiele zu gewinnen. Wir haben immer mal wieder gute Spiele dabei gehabt - aber eben nicht, wie man es vom FC Bayern gewohnt sein will", legte Thomas Müller im Gespräch mit der Mediengruppe "tz"/"Münchner Merkur" den Finger in die Wunde.

Unter anderem musste man sich im Verlauf der Saison 2023/24 dem SV Werder Bremen, dem VfL Bochum und dem 1. C Heidenheim geschlagen geben. Im DFB-Pokal scheiterte der deutsche Rekordmeister zudem sensationell am Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

"Grundsätzliche Unzufriedenheit" beim FC Bayern

In London hat das bayerische Starensemble zuletzt hingegen untermauert, dass man Duelle auf höchster Ebene nicht scheuen muss. Müller will das Rad dennoch nicht überdrehen. "Superlative" seien nicht angebracht, die Partie bei den Gunners "war weder ein Brustlöser, noch war es vorher ganz katastrophal. Dass die Ansprüche andere sind, ist schon tausendmal erklärt", so Müller.

Dass mit Blick auf den Verlauf der Spielzeit "eine grundsätzliche Unzufriedenheit" da sei, brauche man gar nicht bestreiten, so der 34-Jährige weiter: "Trotzdem wissen wir, was wir draufhaben."

Für das Bundesligaspiel am Samstag gegen Köln (15:30 Uhr/Sky) und das Rückspiel gegen Arsenal am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) rät der Routinier zu Lockerheit: "Wir schauen morgen einfach, dass wir gegen Köln Spaß haben und ein gutes Spiel machen. Und für Mittwoch ist sowieso alles angerichtet: Die Stadt freut sich. Jeder, der ins Stadion geht, freut sich auf ein super Spiel."