Transfer-Insider gibt Aufschluss über Musiala-Gerüchte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Jamal Musialas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert

Jamal Musiala gehört beim FC Bayern die Zukunft, wie Klubverantwortliche nicht müde werden hervorzuheben. Und doch wird der DFB-Star mit einem möglichen Wechsel im Sommer zu Manchester City in Verbindung gebracht. Transfer-Insider Fabrizio Romano gibt nun Aufschluss über die Spekulationen.

Premier-League-Spitzenklub Manchester City will einem Bericht des Portals "Teamtalk" zufolge für Bayern Münchens Jamal Musiala in die Vollen gehen. In der kommenden Wechselperiode will der Klub um Teammanager Pep Guardiola demnach sage und schreibe 120 Millionen britische Pfund auf den Tisch legen, also umgerechnet rund 140 Millionen Euro.

Vor allem Guardiola selbst soll bei ManCity zu den größten Antreibern hinter dem Werben um den deutschen Nationalspieler zählen, heißt es.

Auch der "Independent" hatte jüngst vermeldet, dass der amtierende Meister derzeit prüft, ob und wie man Musiala vom FC Bayern loseisen könnte. Sollte ein Transfer im kommenden Sommer nicht zustande kommen, werde ein Deal im Jahr darauf angestrebt.

Musiala soll "Gesicht" des FC Bayern werden

Transfer-Experte Fabrizio Romano räumte in seinem "Daily Briefing" zwar ein, dass auch er die jüngsten Spekulationen aus England über einen angeblichen Vorstoß von Manchester City bei Jamal Musiala vernommen habe. "Mir wurde aber gesagt, dass es im Moment nichts Konkretes zu irgendeiner Musiala-Geschichte oder einem Deal gibt", so der Italiener.

Vielmehr werde der FC Bayern versuchen, seinen wohl begabtesten Fußballer im Kader langfristig an den Klub zu binden. "Sie werden ein wichtiges Angebot machen und wir werden sehen, wie die Diskussionen verlaufen. Bis dahin wird nichts Ernsthaftes passieren", stellte Romano heraus.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte jüngst gegenüber "Sky" erklärt, dass man Jamal Musiala nicht abgeben werde. "Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden", so der Funktionär. Verlängert der Offensivspieler seinen derzeit 2026 auslaufenden Vertrag, wird er wohl zu den Topverdienern aufsteigen.