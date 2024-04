Übernimmt er einen Weltklub? Hammer-Gerücht um Kovac

IMAGO/Christian Schroedter

Steht Niko Kovac vor einem Wechsel in die Premier League?

Seit seinem Aus beim VfL Wolfsburg Mitte März ist es - abgesehen von ein paar abfälligen Kommentaren von Max Kruse - um Niko Kovac eher ruhig gewesen. Bis jetzt. Englische Medien bringen den Trainer nun aus heiterem Himmel mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung.

Wie die "Daily Mail" am Sonntag berichtete, ist der Name von Niko Kovac völlig überraschend auf der Trainerliste des FC Liverpool aufgetaucht. Demnach betrachten die Vereins-Verantwortlichen den Kroaten als möglichen Nachfolge-Kandidaten von Jürgen Klopp, der seinen Posten im Sommer räumt.

Bei den Reds laufe im Moment ein Prozess, in dessen Zuge Informationen und Daten zu möglichen Klopp-Erben gesammelt werden, heißt es. In diesem Zusammenhang wird von der Boulevard-Zeitung der Name Kovac genannt.

Kovacs Vertreter haben sich dem Bericht zufolge vor kurzer Zeit in London aufgehalten und sind angeblich bei einigen Premier-League-Klubs vorstellig geworden, um die aktuelle Lage auszuloten. Der FC Liverpool war offenbar einer dieser Klubs.

Klopp-Erbe: Liverpool hat einen klaren Favoriten

Gleichwohl schreibt die "Daily Mail", dass Sporting-Trainer Rúben Amorim noch immer auf Platz eins der Reds-Wunschliste stehe. Konkrete Gespräche sollen zwischen den Parteien allerdings noch nicht laufen. Das wiederum hatten zahlreiche andere englische Medien in der vergangenen Woche berichtet. Dort hieß es, dass sich der FC Liverpool mit dem 39-jährigen Portugiesen schon so gut wie einig sei.

Laut "Daily Mail"-Bericht sind die Reds aber noch lange nicht so weit. Dort heißt es, dass der FC Liverpool überhaupt noch keine formellen Gespräche mit einem möglichen Klopp-Nachfolger geführt hat. Angesichts der weit fortgeschrittenen Saison wäre dies durchaus ungewöhnlich.

Dem Bericht zufolge weckt Kovac nicht nur in der Premier League Interesse, sondern auch in der Bundesliga. Mehrere Klubs sollen seine Verpflichtung demnach in Betracht ziehen. Um welche Klubs es sich dabei handelt, geht es aus dem Bericht nicht hervor.