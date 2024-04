BVB-Schock vor Atlético-Rückspiel: Haller droht Saison-Aus

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Sebastien Haller verletzte sich beim Spiel des BVB in Gladbach schon in der Anfangsphase

Sebastien Hallers Comeback in der Startelf von Borussia Dortmund war nur von kurzer Dauer. Beim 2:1-Sieg des BVB in Mönchengladbach musste der Stürmer schon nach neun Minuten mit einer Fußverletzung vom Feld. Einem Medienbericht zufolge steht Haller gar vor dem Saison-Aus.

Wie "Syk" berichtet, wird Haller das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Dienstag gegen Atlético Madrid verpassen.

Mehr noch: Der Ivorer drohe gar für den Rest der Saison auszufallen, meldet der TV-Sender, der sich auf "gute unterrichtete BVB-Kreise" beruft.

Dortmund kämpft in der europäischen Königsklasse um den Einzug ins Halbfinale. Das Viertelfinal-Hinspiel bei den Rojiblancos verlor der Bundesligist mit 1:2. In der Bundesliga belegt der BVB nach 29 Spieltagen mit 56 Punkten Rang fünf, kämpft mit RB Leipzig (ebenfalls 56 Punkte) um den vierten Platz, der nächste Saison sicher zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

BVB: Haller hinter Füllkrug meist zweite Wahl

Hallers linker Fuß soll am Montag laut "Sky" genauer untersucht werden, um Klarheit zu haben. Der Stürmer war vor zwei Jahren als Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland zum BVB gewechselt.

Die Dortmunder überwiesen für Haller mehr als 30 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Der Angreifer schoss seither in 40 Spielen zwölf Tore und bereitete sechs Treffer vor, wurde in der Vorsaison zu einem tragischen Helden.

Erst kämpfte sich Haller nach einer Hodenkrebs-Erkrankung bravourös zurück. Am letzten Spieltag verschoss er dann im Heimspiel gegen Mainz beim Stand von 0:1 einen Elfmeter. Der BVB kam am Ende nicht über ein 2:2 hinaus, gab die sicher geglaubte Meisterschaft noch aus der Hand, es jubelte einmal mehr der FC Bayern.

In der laufenden Saison spielt Haller unter Trainer Edin Terzic im Sturm der Schwarzgelben nicht die erste Geige. Der 29-Jährige sitzt oft auf der Bank, Terzic vertraut meist auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug.