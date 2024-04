Effenberg zählt Füllkrug an: Situation beim BVB "bedenklich"

IMAGO/Joachim Bywaletz

Niclas Füllkrug ist beim BVB derzeit Bankdrücker

Bei Borussia Dortmund zeigte Niclas Füllkrugs Formkurve zuletzt steil nach unten. Stefan Effenberg sorgt sich um den letzten verbliebenen deutschen Nationalspieler des BVB, auch mit Blick auf dessen Chancen auf eine EM-Nominierung.

Füllkrugs Situation sei "bedenklich", schrieb der Vize-Europameister von 1992 in seiner "Sport1"-Kolumne und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der 31-Jährige beim Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (2:1) nicht einmal mehr als Joker zum Zuge kam.

"Für mich war das auch die Szene des Spiels: Nach der Verletzung von Sébastien Haller denkst du ja, jetzt wird eine andere Neun gestellt - und das kann ja dann nur Füllkrug sein als robuster Wandspieler. Doch stattdessen kommt Youssoufa Moukoko, der ja zuletzt auch nicht überzeugt hat", schilderte Effenberg seine Eindrücke.

Sommer-Neuzugang Füllkrug hatte sich nach Anlaufschwierigkeiten zwischenzeitlich zum Leistungsträger beim BVB gemausert. Seine Bilanz von zwölf Treffern und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen liest sich immer noch ordentlich. Über seinen Leistungsabfall können die nackten Zahlen jedoch nicht mehr hinwegtäuschen.

"Es läuft nicht gut für Füllkrug in dieser Saison, auch mit Blick auf die EM, die nun vor der Tür steht", urteilte Effenberg.

"Kampf bis zum bitteren Ende" für den BVB?

Im Ringen um die erneute Champions-League-Qualifikation prophezeite der 55-Jährige dem BVB einen "Kampf bis zum bitteren Ende".

Leistungen wie beim 2:0-Sieg gegen den FC Bayern oder in Unterzahl in Gladbach sind aus seiner Sicht allerdings Mutmacher für die Borussen. "Insgesamt glaube ich daran, dass der BVB sich doch noch direkt für die Champions League qualifiziert", so Effenberg.

Aktuell belegt der BVB nur Tabellenplatz fünf, aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Konkurrent RB Leipzig. Allerdings könnte auch dieser Rang je nach Verlauf der weiteren Europapokalsaison und dem Abschneiden der Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung für die Königsklasse reichen.