SC Freiburg bedient sich beim VfL Bochum

Osterhage kämpft mit dem VfL noch um den Klassenerhalt

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verpflichtet für die kommende Saison Patrick Osterhage vom Ligarivalen VfL Bochum.

Dies teilten die Breisgauer am Montag mit, weitere Details zu Vertragsinhalten verkündeten sie wie gewohnt nicht. Osterhage hatte in Bochum ursprünglich noch einen Kontrakt bis Sommer 2026, in der laufenden Saison entwickelte er sich nach schwachem Start zum Stammspieler.

"Wenn man sich den SC Freiburg anschaut, ist in den vergangenen Jahren eine stete Entwicklung zu sehen", sagte Osterhage: "Ich möchte dazu gerne meinen Teil beitragen und bin auch überzeugt davon, dass das für meinen persönlichen Weg der richtige Schritt ist." Der 24-Jährige habe eine "tolle Einstellung und Haltung zu seinem Beruf", lobte Sportdirektor Clemens Hartenbach. Er erwarte "eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft".

Zuvor hatte der Sport-Club bereits den aktuell von Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Eren Dinkci verpflichtet und damit einen ersten Sommertransfer getätigt.

Osterhage wurde in der Jugend von Werder und Borussia Dortmund ausgebildet, nach einigen Spielen für die U23 des BVB wechselte er nach Bochum. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte von der U18 bis zur U21 zudem für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften.